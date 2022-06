Bekijk hier de resultaten van het Tweakers Hardware Onderzoek

Begin april vroegen we jullie medewerking voor het Tweakers Hardware Onderzoek, dat we als onderdeel van de European Hardware Association uitvoeren. De inzichten die we hiermee opdoen, gebruiken we om betere redactionele keuzes te maken, bijvoorbeeld bij de planning van vergelijkingstests.

We hadden jullie destijds beloofd achteraf de inzichten te delen, dus dat is wat we vandaag doen. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om ons te vertellen over onder andere zijn of haar huidige pc, waar die voor gebruikt wordt, welke techonderwerpen je interessant vindt en naar welk soort producten je uitkijkt.