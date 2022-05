Doe mee aan het Tweakers Hardware Onderzoek en maak kans op een RTX 3070-pc

Samen met de andere techsites in de European Hardware Association doet Tweakers onderzoek naar de hardwarekeuzes en -wensen van lezers. De inzichten die we hiermee opdoen, gebruiken we om betere redactionele keuzes te maken, bijvoorbeeld bij de planning van vergelijkingstests.

We zijn bijvoorbeeld benieuwd of je op een laptop of op een desktop werkt, wat er in je eventuele desktop zit, en of en hoe je dat gebruik in de toekomst ziet veranderen. Ook willen we weten welke opkomende technologie je interessant vindt, wat de invloed van de coronapandemie is op jouw techologiegebruik en welke bronnen je allemaal raadpleegt als je op zoek gaat naar informatie over technologie. Dat alles stelt ons in staat om nog scherpere keuzes te maken over de onderwerpen die we behandelen en de producten die we testen.

Jullie tijd en inzichten zijn natuurlijk wat waard. Daarom verloten we onder alle deelnemers aan het onderzoek een compacte Magnus One PC van Zotac ter waarde van 1599 euro. Deze barebone is onder andere voorzien van een tiendegeneratie-Intel-processor een RTX 3070-videokaart. De winnaar moet alleen nog z'n favoriete geheugen en ssd inbouwen. Ook zullen we de uitkomst van het onderzoek met jullie delen via een artikel op de site.

Doe mee aan het onderzoek

Voorwaarden

Deelnemen kan tot zondag 2 mei. De winnaar krijgt in de week van 3 mei bericht.

We gebruiken je e-mailadres puur om contact op te nemen als je de winnaar bent. Alle overige e-mailadressen worden na beëindiging van het onderzoek verwijderd.

De pan-Europese prijsvraag met de barebone als prijs wordt georganiseerd door Parsec Media S.L. (de uitgever van EHA-website Geeknetic.es).