Haal meer uit je internet met deze high-end film- en serietips!

Nu we veelal aan huis zijn gebonden, consumeren we met zijn allen veel meer media. Met name streamingdiensten varen er wel bij en het aanbod daarin is groter dan ooit. In 2020 is de markt voor streamingdiensten wereldwijd met maar liefst 37% gegroeid. Disney+ was de grootste stijger en kreeg in zijn eerste jaar 73 miljoen abonnees. Netflix bleef de aanbieder met het grootste marktaandeel. Welke streamingdiensten je ook gebruikt, er zijn altijd series of films die je hebt gemist. In samenwerking met Tweakers Partners selecteert T-Mobile daarom de beste tech-kijktips op het gebied van films, series en documentaires.

T-Mobile maakt zich al jaren hard voor snel en stabiel internet. Belangrijk, want de vraag hiernaar is groot nu iedereen veel vaker tegelijkertijd thuis aan het streamen is. Videovergaderen, thuisonderwijs, YouTube-filmpjes streamen, televisie on demand (terug)kijken en series en films bingen via het uitdijende aanbod aan streamingdiensten: de internetverbinding staat onder druk. Als die verbinding goed is geregeld, hoeft echter niemand zich in zijn vrije uurtjes te vervelen.

Een grimmige technologische toekomst?

Het leuke van sciencefiction-films en -series is dat ze enerzijds een inkijkje geven in de potentiële tech die op handen is en anderzijds de morele impact ervan bespreken. Dat levert vaak grimmige toekomstbeelden op, zoals in de cultklassieker Blade Runner en opvolger Blade Runner 2049. Ridley Scott baseerde de originele film losjes op het verhaal ‘Do Androids Dream of Electric Sheep?’ van Philip K. Dick. Met Harrison Ford en Rutger Hauer in de hoofdrollen is dit een klassieker die decennia later knap werd opgevolgd door Blade Runner 2049 onder regie van Denis Villeneuve. Het verhaal daarvan speelt zich dertig jaar na de gebeurtenissen in de eerste film af en zorgt zo voor een mooi tweeluik. Blade Runner 2049 is te streamen bij Videoland. Ook in Minority Report uit 2002, geregisseerd door Steven Spielberg, wordt een somber toekomstbeeld geschetst waarin misbruik van hightech spannend wordt belicht. De film was met terugwerkende kracht zijn tijd overigens ver vooruit. Irisscans, gepersonaliseerde advertenties (in bushokjes weliswaar) en hypermoderne interfaces met behulp van speciale handschoenen … we kunnen ons er inmiddels wat bij voorstellen. Deze thriller, waarin geavanceerde technologie de misdaden van mensen kan voorspellen nog voordat ze deze zelfs maar begaan, levert nog steeds een prikkelende who-dunnit? op.

Netflix biedt eveneens een keur aan grimmige maar intrigerende toekomstvisies. Een van de meest succesvolle original series van de streamingdienst is Black Mirror, dat met vijf seizoenen en een spin-off-film (het interactieve Black Mirror: Bandersnatch) de schaduwkant van technologie steeds opnieuw in beeld brengt. Dat levert soms tragikomische, soms ontroerende, maar veelal behoorlijk macabere verhalen op die nog lang in je hoofd blijven rondspoken.

Techfilms en -series in 4k bekijken

Black Mirror is een van de series die via Netflix in 4k zijn te streamen, maar daar heb je wel een goede internetverbinding voor nodig. Over het algemeen kun je stellen dat je bij een sd-abonnement redelijk goed zit met een internetsnelheid van 3Mbps. Voor de hd-optie is minimaal 5Mbps gewenst en voor Premium, met films en series in 4k, minstens een internetsnelheid van 25Mbps. In alle gevallen geldt: hoe meer mensen thuis van internet gebruikmaken en streamen, hoe fijner het is als je over een snelle verbinding beschikt.

Opgewekt spektakel

Niet alle films en series die over tech gaan zijn somber en zwaarmoedig. Zo is de Netflix-titel Altered Carbon (2 seizoenen) een behoorlijke campy maar meeslepende vertelling met een flinke dosis cyberpunk. De grote aantrekkingskracht van deze serie is het concept dat in de verre toekomst iemands bewustzijn kan worden overgeplaatst naar een ander lichaam. Slimme AI, cyberspace en VR/AR spelen daarbij een aangename bijrol. The Martian (te huren bij Pathé Thuis) is juist een heel opgewekte film waarin een astronaut voor dood achter wordt gelaten op Mars en in zijn eentje moet zien te overleven met behulp van techniek. De quote van Matt Damon in deze rolprent is dan ook veelzeggend: “I'm going to have to science the shit out of this.”

De toegankelijke Disney-films Tron en Tron Legacy spelen op een frisse manier met gegevens als technologie, internet en de werking van computers en netwerken. Het origineel uit 1982 oogt inmiddels wellicht wat gedateerd, maar het blijft bijzonder om te zien hoe hoofdrolspeler Jeff Bridges wordt gedigitaliseerd en gedownload in het mainframeprogramma om aldaar de strijd aan te gaan met het Master Control Program (MCP). De late opvolger uit 2010 biedt meer actie en Hollywood-spektakel maar is nog altijd zeer genietbaar. Beide films zijn te zien via streamingdienst Disney+.

Technologie met een knipoog

Wie meer over het alledaags werken met technologie wil zien, zij het met een hele dikke knipoog, kan ontspannen met The IT Crowd. Deze komische Engelse serie, in Nederland te zien via Netflix, telt vijf seizoenen. Seizoen een tot en met vier kennen steeds zes afleveringen van ongeveer 25 minuten, terwijl het laatste seizoen slechts een enkele aflevering kent die bijna bijna 50 minuten duurt. Samen met hun a-technische manager maakt een stel nerds het beste van hun IT-bestaan in de kelder van een bedrijf dat net is overgenomen door een lompe nieuwe eigenaar. Qua technologie is het allemaal al ingehaald door de tijd, maar de serie biedt nog altijd een feest van herkenning en is uitgegroeid tot een echte cultklassieker.

Ga je meer voor het echte werk, dan zijn er tal van steengoede techdocu's die inzoomen op een bepaald onderwerp. Zo toont High Score de verhalen achter de grondleggers en genrebepalende titels van de game-industrie. Dat levert een gefocust beeld op van een wereld die inmiddels gigantisch is gegroeid en direct doet hopen op een vervolg. In We are Legion: The story of Hacktivists krijg je een profiel van 'hacktivist'-collectief Anonymous voorgeschoteld. De film laat de cultuur en geschiedenis van de groep zien en onderzoekt voorgangers als 'Cult of the Dead Cow' en 'Electronic Disturbance Theater'. Wil je meer weten over cryptocurrency, dan is Banking On Bitcoin: In Open-Source We Trust een aanrader. Het ontstaan van Bitcoin, de ontwikkeling van de digitale munt, de succesverhalen maar ook mislukkingen, worden goed in beeld gebracht.

Zeer kritische documentaires over hedendaagse technologie zijn er natuurlijk ook. Het veelbesproken Citizenfour (te zien op Cinetree) won een Oscar voor beste lange documentaire en zoomt in op de illegale afluisterpraktijken van de NSA en andere inlichtingendiensten die Edward Snowden aan het licht bracht. In The Social Dilemma worden de schadelijke gevolgen van grote techbedrijven als Facebook en Google aan de kaak gesteld. Het gebruik van social media zou volgens de makers kunnen leiden tot vervreemding, eenzaamheid, depressiviteit en zelfdoding, maar ook tot polarisatie en zelfs genocide. Harde aantijgingen, maar wie de laatste maanden van 2020 en de eerste maanden van 2021 in ogenschouw neemt, begrijpt dat de boodschap van deze documentaire urgenter is dan ooit. The Social Dilemma is te streamen op Netflix.

Aanvullende kijktips

Het mag duidelijk zijn dat er meer dan genoeg content over huidige en toekomstige technologie is te streamen. Of het doel nu popcorn-vermaak is, verdieping of dat jezelf weer even scherp wilt krijgen, de keuze is reuze. Zeker met een goede internetverbinding zit je thuis op rozen. Meer informatie over Internet + TV van T-Mobile vind je dan ook hier. Mochten we een aantal belangrijke films, docu's of series hebben gemist, laat dat ons dan vooral weten in de comments en tip ons hieronder. Daarnaast zijn we benieuwd naar jullie all-time favoriete Black Mirror-aflevering, want over die briljante serie raak je nooit uitgepraat.