Een gamestoel van Secretlab reviewen en winnen? Doe mee met het testpanel!

Mensen die veel gamen, content maken of überhaupt lang achter een bureau zitten, weten dat een goede bureaustoel een wereld van verschil maakt. Secretlab maakt sinds 2014 gamestoelen en richt zich daarbij op e-sporters, streamers en mensen die graag lang en competitief gamen. Samen met Tweakers Partners organiseert het bedrijf een testpanel. Vijf communityleden maken kans om de Secretlab Titan of Secretlab Omega te reviewen en te winnen. En wie weet tillen ze tijdens het testen hun gameprestaties direct naar een hoger plan.

Secretlab werd opgericht door twee voormalige competitieve gamers (Ian Alexander Ang en Alaric Choo) die als geen ander weten hoe het is om lang achter een beeldscherm te zitten en daarbij gefocust te blijven. Hun doel was om de ultieme bureaustoel te ontwikkelen waarmee spelers zich nog beter kunnen onderdompelen in de virtuele wereld, zonder afgeleid te worden door rugpijn of een stijve nek. Kortom, een stoel gemaakt voor en door gamers.

Inmiddels heeft het bedrijf internationaal een grote naam opgebouwd en is het diverse partnerships aangegaan met individuele (professionele) gamers, e-sportteams en game-evenementen zoals het League of Legends World Championship, internationale Dota 2-toernooien en Counter-Strike: Global Offensive-toernooien. Online kijkers van dit soort toernooien hebben de Secretlab-stoelen dan ook vast weleens gespot.

Specificaties Secretlab Omega en Titan

Beide stoelen die worden ingezet voor het testpanel zijn voorzien van zogeheten cold-cure foam. Dit unieke schuim voorziet de gebruiker enerzijds van stevigheid die de houding ten goede komt en anderzijds van het nodige comfort. Beide stoelen kennen drie materiaaluitvoeringen - prime-leer, nappaleer en SoftWeave-stof - en een veelvoud daarvan aan variaties in kleuren en typen uitstraling. Gamers kunnen voor strakke, zwarte stoelen gaan, maar ook uitpakken met hun favoriete kleuren en franchises. Zo zijn er bijvoorbeeld e-sport- en special edition-stoelen voorzien van herkenbare kleuren en officiële logo’s van Cyberpunk 2077, World of Warcraft (zowel de Alliance als Horde-variaties) en Game of Thrones-huizen (House Stark, House Targaryen). Welke stoel gebruikers ook kiezen, hij valt absoluut op en ze hebben er iets unieks mee in handen.

Beide stoelen waar het testpanel mee aan de slag gaat, zijn op verschillende manieren verstelbaar. Daarbij verschillen ze met betrekking tot de omvang van de gebruiker die ze kunnen dragen. De Secretlab Omega is geschikt voor mensen met een lengte tussen de 160 en 180cm, met een maximaal gewicht van 110 kilogram, terwijl het Titan-model gericht is op gamers met een lengte tot en met 200cm en een maximaal gewicht van 130 kilogram.

Secretlab biedt gedetailleerde specificaties en een maatcalculator om klanten te helpen bij het kiezen van de juiste pasvorm van de stoel, om ze meer comfort, ondersteuning en personalisatie te bieden, voor urenlang zitcomfort. Meer informatie vind je hier.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op een Secretlab-gamestoel

Secretlab geeft leden van de Tweakers-community de kans om zelf een gamingstoel te reviewen en te winnen. Uit het aantal gegadigden worden vijf tweakers gekozen die plaats kunnen nemen in een Secretlab-stoel om er een review over te schrijven. De testers mogen de gamestoel na afloop houden.

Wil jij kans maken op een Secretlab Titan- of Omega-gamestoel en je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat je deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de ervaringen rond deze stoelen, deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 15 april 2021 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 22 april 2021, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk na 23 april 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst de producten te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de gamestoel houden.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Secretlab zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.