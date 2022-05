Bio-robots, een ide schrijven en cloud-geheimen op Tweakers Developers Summit

In maart kondigden we met gepaste trots de eerste mooie namen van (keynote)sprekers op de Developers Summit aan. Inmiddels kunnen we het tweede sprankelende kwartet bekendmaken: Sezen Özdemir van Oracle, Matěj Karásek van Flapper Drones, Marco van der Werf van Bit en Tweakers’ eigen developer Floris Luiten zullen hun kennis met jullie delen. Daarnaast kunnen we eindelijk de eerste partners bekendmaken. Dat zijn eveneens niet de minsten: IBM, Nedap, BKR, TransIP en Aegon zijn in juni in ieder geval van de partij.

Het evenement is verdeeld over vier dagen - van woensdag 2 juni tot en met zaterdag 5 juni - zodat bezoekers minder hoeven te kiezen en aan meer onderdelen kunnen deelnemen. Wil je deze talks niet missen? Koop dan nu je kaartje!

Storing Secrets on the Cloud

Elke applicatie heeft een geheim. Wat zijn de manieren om gevoelige informatie zoals credentials en wachtwoorden buiten de broncode van je applicatie te houden? Sezen Özdemir duikt in de mechanismen die jouw geheime informatie veilig houden in de publieke cloud en ze alleen voor jou toegankelijk maken. Verder zal ze de veiligheidsaspecten, implementatiemogelijkheden en beperkingen van het gebruik van deze diensten behandelen.

Özdemir is software developer bij Oracle, waar ze microservices bouwt in de Oracle Cloud Infrastructure. Ze heeft een passie voor innovatie, software en het bouwen van oplossingen van de toekomst. Naast haar dagelijkse werk is ze voorzitter van het medewerkers-initiatief Young Oracle Board Nederland.

De allerslimste innovaties van Nederland en de rest van de wereld

Marco van der Werf onderneemt bij Bit, een research prototyping-studio die met meer dan vijftig consultants werkt voor Nederlandse en internationale merken zoals IKEA, Schiphol en FedEx. Bit scout wereldwijd de laatste ontwikkelingen en gebruikt de nieuwste onderzoeken van universiteiten, techbedrijven en start-ups. Om te valideren of innovaties waarde hebben voor klanten, heeft Bit een team met de naar eigen zeggen 1% allerslimste AI-, robotica- en informatica-consultants ter wereld. Daarnaast wil Bit ook het onderwijs innoveren, met de Bit Academy: een mbo-opleiding met 350 studenten die datascience of software engineering willen studeren. Van der Werf vertelt er op de Developers Summit 2021 alles over.

Flapper Drones: flying robots can be safe and cute!

Bij Flapper Drones ontwikkelt men bio-geïnspireerde robots die zich door de lucht voortbewegen door met hun vleugels te flapperen, net als vogels of insecten. In deze talk van Matěj Karásek, medeoprichter en CEO van Flapper Drones, leer je hoe deze drones precies vliegen, welke sensoren ze gebruiken en hoe het bedrijf ze autonoom kan maken. Karásek vertelt ook waarom deze vliegende robots in vergelijking met conventionele drones beter geschikt zijn om in de buurt van mensen te vliegen.

Karásek studeerde technische mechanica en mechatronica en is gepromoveerd in ingenieurswetenschappen. Hij heeft tien jaar academisch onderzoek gedaan naar het vliegen van dieren en het ontwikkelen van bio-geïnspireerde vliegende robots.

Schrijf je eigen ide

Hoe moeilijk kan het zijn om je eigen ide te schrijven? Het is gewoon een tekstverwerker met wat toeters en bellen, toch? Tweakers’ developer Floris Luiten laat bezoekers zien hoe ze een eigen ide schrijven met behulp van een eenvoudige tekst-editor en de commandoregel. Luiten heeft naar eigen zeggen een droombaan, want hij ‘schrijft code, lost bugs op en krijgt betaald om tweakers.net te bezoeken’.

Reguliere tickets, talks terugkijken

Goed om te weten: alle talks zijn (als de desbetreffende spreker hiermee akkoord gaat) tot twee weken na het event op 5 juni 2021 terug te kijken voor alle ingelogde bezoekers op het platform waarop wij het event organiseren. Mocht je bepaalde dingen hebben gemist terwijl je er wel in geïnteresseerd bent, dan kun je ze dus veertien dagen lang alsnog bekijken.

Er zijn op dit moment nog reguliere tickets beschikbaar, al gaat het hard. Eén ticket is vier dagen geldig, voor de prijs van 41 euro kun je dus elke dag inloggen. We vragen enkele gegevens uit in het aanmeldformulier, zodat we weten op wie we ons kunnen richten. Daarnaast vragen we bijvoorbeeld op welke dag je van plan bent te komen. Dit betekent niet dat je alleen op die dag welkom bent. Je kunt uiteraard gewoon alle dagen komen, maar het geeft ons iets meer inzicht in de te verwachte aantallen bezoekers op de verschillende dagen.

Persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam en e-mailadres) worden niet gedeeld met partners en/of derde partijen. We gebruiken deze gegevens om je registratieticket en inlogcodes te versturen. Lees hier verder wat Tweakers met jouw gegevens doet.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/privacy/