Tweakers Developers Summit 2021: eerste (keynote)sprekers bekend

De eerste (keynote) sprekers van de Developers Summit van dit jaar zijn bekend. En het zijn niet de minste. Daniel Gebler van Picnic, entrepreneur Jelle Prins en Buzzfeeds Gilad Lotan geven acte de présence en zullen hun kennis tijdens de Tweakers Developers Summit 2021 met jullie delen. Het evenement is verdeeld over vier dagen - van woensdag 2 juni tot en met zaterdag 5 juni - waardoor bezoekers minder hoeven te kiezen en aan meer onderdelen kunnen deelnemen. Wil je deze talks niet missen? Koop dan nu je kaartje!

Dag Tijd Track(s) Woensdag 2 juni 19:00u - 22:00u Devops Donderdag 3 juni 19:00u - 22:00u Back-end & AI Vrijdag 4 juni 19:00u - 22:00u Front-end Zaterdag 5 juni 13:00u - 17:00u Security en privacy & Smarthome

De toekomst van commercie

‘The future of commerce for developers’ is de titel van de talk van Daniel Gebler. In deze keynote zal Gebler laten zien hoe een unieke combinatie van iot, AI, drones en autonome voertuigen de volgende generatie van commercie vormt. Van mobiele tot voice-interfaces, van handmatige tot autonome magazijnen, van door mensen bediende naar zelfrijdende auto's: de technologie is er, pilots zijn in werking en brede adoptie is niet ver weg meer. Gebler zal laten zien hoe Picnic en andere retailers logistieke platforms bouwen die de volgende generatie van ‘commerce experience’ moeten realiseren.

Daniel Gebler is cto van Picnic. Voorheen was hij directeur R&D van Fredhopper, verantwoordelijk voor product en de technologie-roadmap, en gaf hij leiding aan engineering teams in Amsterdam en Sofia. Gebler heeft een PhD in computerwetenschappen en een MBA.

Vraag Jelle het hemd van zijn lijf

Onder de titel ‘Ask me anything: Jelle Prins’, gaat Jim Stolze uitgebreid met Prins in gesprek over app-ontwikkeling en alle andere onderwerpen waar het publiek meer over wil weten. Het betreft dus een interactieve talk waar jij als bezoeker deel aan kunt nemen.

Jelle Prins is een ondernemer met een bewezen trackrecord in succesvolle applicatieontwikkeling en expert in mobiele en locatiegebaseerde diensten. Hij was de eerste medewerker bij Uber in 2009 en ontwikkelde de allereerste apps voor Booking.com, CataWiki en tal van andere bedrijven. Hij was daarnaast verantwoordelijk voor de CoronaMelder en is investeerder in verschillende start-ups.

Machinelearning en data zijn allesbepalend

De afgelopen jaren is BuzzFeed uitgegroeid tot een van de grootste digitale medianetwerken ter wereld. Terwijl BuzzFeeds netwerk inhoudelijk wordt gevoed door honderden contentmakers van over de hele wereld, wordt het ondersteund en aangedreven door hoogwaardige technologie en een toegewijd infrastructuurteam dat massale datacollectie, analyse en productie ondersteunt.

In zijn talk - Beyond The Buzz: Data Science And Machine Learing At BuzzFeed’ zal Gilad Lotan bespreken hoe datascience, machinelearning en neurale netwerken worden gebruikt in alle lagen van het bedrijf om beslissingen te nemen, doelgroepen te analyseren, voorspellingen te doen en krachtige tools te bouwen.

Lotan is het hoofd Data Science bij BuzzFeed, waar hij leiding geeft aan een team dat tot taak heeft hoogwaardige analyses, inzichten en dataproducten te ontwikkelen ter ondersteuning van entertainment, nieuws, business en tech. Voorheen leidde Gilad Data Science bij betaworks en ontwikkelde hij dataproducten bij Microsoft.

Early-bird uitverkocht, reguliere tickets nog wel beschikbaar

Benieuwd wat je allemaal kunt verwachten? Bekijk dan de aftermovie van vorig jaar.

Goed om te weten: alle talks zijn (als de desbetreffende spreker hiermee akkoord gaat) twee weken na het event op 5 juni 2021 terug te kijken voor alle ingelogde bezoekers op het platform waarop wij het event organiseren.

De early-bird-tickets zijn inmiddels allemaal uitverkocht, maar vanaf nu zijn wel de reguliere tickets te koop. Eén ticket is vier dagen geldig, voor de prijs van 41 euro kun je dus elke dag inloggen. We vragen enkele gegevens uit in het aanmeldformulier, zodat we weten op wie we ons kunnen richten. Daarnaast vragen we bijvoorbeeld op welke dag je van plan bent te komen. Dit betekent niet dat je alleen op die dag welkom bent. Je kunt uiteraard gewoon alle dagen komen, maar het geeft ons iets meer inzicht in de te verwachte aantallen bezoekers op de verschillende dagen.

Persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam en e-mailadres) worden niet gedeeld met partners en/of derde partijen. We gebruiken deze gegevens om je registratieticket en inlogcodes te versturen. Lees hier verder wat Tweakers met jouw gegevens doet.

