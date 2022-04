De nieuwste Surface Laptop Go winnen? Meld je dan nu aan voor het testpanel!

Met de Surface Laptop Go wil Microsoft het beste van twee werelden bieden: een stijlvolle laptop voor dagelijks gebruik, maar ook een portable computer met een scherp prijskaartje. Zelf positioneert Microsoft de Surface Laptop Go met het oog op prijs-kwaliteitverhouding als de beste premium Windows-laptop binnen de Surface-familie. De Tweakers-community kan dat nu zelf ervaren, want in samenwerking met Microsoft organiseren we een testpanel. Vijf Tweakers-communityleden krijgen de kans om deze laptop te reviewen.

De Microsoft Surface Laptop Go is een lichtgewicht allround-computer voor mensen die hun laptop graag onderweg meenemen. Hij is uitgevoerd met aluminium onderdelen, weegt 1,11 kilogram en moet volgens Microsoft zonder probleem een ruime werkdag meegaan op een volgeladen accu. De laptop heeft een 12,4-inch-touchscherm met een resolutie van 1536x1024 pixels (148ppi) en een opvallende 3:2 beeldverhouding waardoor je makkelijk surft en Netflixt. Een 720p-webcam en twee far-field microfoons zorgen dat er tijdens het thuiswerken prima kan worden (video)vergaderd.

Werken in de cloud

De laptop is beschikbaar in drie configuraties. De goedkoopste variant, met 64GB opslag en 4GB werkgeheugen, heeft een adviesprijs van 629 euro. De variant met 128GB opslag en 8GB kent een prijskaartje van 799 euro en de variant met een ssd van 256GB en 8GB werkgeheugen kost 999 euro. In alle drie de configuraties van de Surface Laptop Go zit dezelfde 10e generatie Intel Core i5-processor. Deze laptop is dan ook bewust niet bedoeld voor mensen die zware games willen draaien. Bovendien is het type gebruiker dat Microsoft ermee voor ogen heeft, gewend om in de cloud te werken, waarbij het apparaat in combinatie met een Office/M365-abonnement zorgdraagt voor voldoende opslag.

Aan poorten geen gebrek: USB-C, USB-A, een koptelefoonpoort en een Surface Connect-poort. De laptop laadt op via een magnetische oplader. Als je over de oplader struikelt, kukelt je Surface Laptop Go dus niet meteen van tafel.

Zo doe je mee met het Tweakers-testpanel

Ben jij op zoek naar een slanke allround-laptop voor thuis en onderweg en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de Surface Laptop Go? Vul hieronder de poll in en geef aan dat je de computer wilt testen. Microsoft en Tweakers Partners zijn op zoek naar een zo divers mogelijk testpanel. Je kunt daarom in de poll aangeven met wat voor doel juist jij aan de slag zou willen gaan met de Surface Laptop Go.

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers vijf gegadigden. Daarbij houden we rekening met variatie in gebruikersprofielen, maar afgezien daarvan vindt de selectie willekeurig plaats. Mocht jouw naam uit de hoge hoed komen, dan zorgt Tweakers Partners ervoor dat er een Surface Laptop Go jouw kant op komt. Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Als alle reviews online staan wordt één van de geselecteerde reviewers willekeurig gekozen. Deze mag de Surface Laptop Go behouden. De overige vier tweakers krijgen als bedankje voor hun inspanningen een MediaMarkt-cadeaukaart ter waarde van 100 euro.

Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet vanaf 14 maart 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 22 maart 2021, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk na 23 maart 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst de Microsoft Laptop Go te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode gaan vier Microsoft Laptop Go's retour naar Tweakers. De winnende tester mag een van de Microsoft Laptop Go's houden.

De winnaar van de Microsoft Laptop Go wordt at random geselecteerd.

De vier winnaars die de Microsoft Laptop Go niet mogen houden, ontvangen een MediaMarkt-cadeaukaart ter waarde van 100 euro.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Microsoft zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.