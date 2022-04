Zo werkt Tweakers met klokkenluidersplatform Publeaks

Als je een nieuwstip hebt die je graag aan Tweakers wil doorgeven kan dat op veel verschillende manieren. Je kunt een submit insturen, of redacteuren individueel mailen. Maar als je daarbij écht gegarandeerd anoniem wil blijven kun je het beste Publeaks gebruiken. Dat is een onderdeel van het Globaleaks-netwerk voor klokkenluiders, en Tweakers is erbij aangesloten. We vertellen je in dit artikel wat je met Publeaks kunt en hoe dat platform zorgt dat je echt anoniem blijft.

Er zijn in Nederland een kleine twintig media aangesloten bij Publeaks. Het gaat om bekende titels zoals de Volkskrant en de NOS, maar ook onderzoeksplatformen zoals Follow The Money en Investico zijn bereikbaar via dat systeem, en uiteraard Tweakers dus ook. Tipgevers geven er misstanden mee door waarvan ze vinden dat die de media moeten bereiken. Ook plaatsen veel aangesloten media oproepen als ze ergens documenten over willen hebben. Journalisten die bijvoorbeeld documenten opvragen via de Wet openbaarheid van bestuur krijgen vaak veel weggelakte informatie te zien. Als ze toch willen weten wat daar achter stond, bijvoorbeeld om verder onderzoek te doen, kunnen ze ambtenaren vragen de originele documenten via Publeaks in te sturen.

Tor

Een klokkenluider kan een tip indienen via zowel Publeaks.nl als via Tor. Een tip kan bestaan uit alleen tekst, maar ook uit documenten. Die leveren dan bijvoorbeeld extra bewijs voor een claim. Documenten worden door het platform versleuteld met PGP.

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat een medium aanvullende vragen heeft aan de klokkenluider. Daarom is het mogelijk voor de klokkenluider om de status van zijn melding te bekijken en die vragen te beantwoorden. Dat kan met een eenmalige code die de tipgever te zien krijgt na het inloggen - al slaat lang niet iedereen die op, wat soms wel eens frustrerend kan zijn omdat een tip daarmee tot een doodlopend spoor kan leiden.

Publeaks wordt gehost door Greenhost en zit achter een Tor-node waardoor niet te achterhalen is wie een bestand heeft geüpload - of waar de fysieke server überhaupt staat. Door achter een Tor-node te zitten is het ook mogelijk om relatief veilig te tippen via de gewone Publeaks-website. Er wordt dan een proxy opgezet richting de Publeaks-server, al blijft het natuurlijk altijd veiliger wel via Tor te tippen.

De software van Publeaks is gebaseerd op die van Globaleaks. Dat wordt gebouwd door het nonprofit Hermes Center for Transparancy and Digital Human Rights, dat de software beschikbaar stelt als klokkenluidersplatform in allerlei landen. Zo hebben veel andere landen hun eigen versie van Publeaks. Globaleaks is specifiek gebouwd om zo veilig mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door regelmatig security-audits uit te voeren.

Zo werkt Tweakers met Publeaks

Als er een nieuwe tip binnenkomt krijgen we daar een e-mail over. Vanuit de redactie kunnen we Publeaks makkelijk benaderen via Tor - het inloggen op de dienst is simpel met gewoon een wachtwoord. Toch doen we dat het liefst niet op iedere computer. We gebruiken daarvoor Tails, een opensource en portable besturingssysteem dat is gericht op anonimiteit en beveiliging. We hebben een bootable USB-stick met The Amnesic Incognito Live System erop, waar we een versleuteld persistent storage op hebben aangemaakt om bestanden uit Publeaks op te slaan.

Binnen TAILs gebruiken we verschillende manieren om onszelf anoniem te houden. Het OS moet worden geboot met een uniek wachtwoord, maar ook voor andere applicaties zijn wachtwoorden nodig. Die staan in KeePassX waar ook weer een apart wachtwoord voor wordt gebruikt. Daarmee kunnen we inloggen op de Publeaks-site via Tor - ook weer met een ander wachtwoord.

Pgp

Tips die binnenkomen op Publeaks zijn gewoon zo te lezen. Voor bijlages geldt dat niet zo. Die worden standaard versleuteld met PGP. Iedereen die daar wel eens mee heeft gewerkt weet dan waarschijnlijk al wel hoe laat het is, want het is een hoop gedoe om key pairs aan te maken en de publieke sleutel naar de Publeaks-server te uploaden. De private key wordt vervolgens ook weer opgeslagen in KeePassX. Bij iedere update aan de serverzijde van Globaleaks moet er weer een nieuwe key pair worden aangemaakt, net als elke keer dat iemand zijn wachtwoord voor de dienst vergeet - en niet te vergeten periodiek, want de aangemaakte sleutels hebben een verlooptijd.

Met bijlages moeten we voorzichtig zijn. Het is verleidelijk die gewoon op te slaan en eventueel naar collega's door te mailen, maar juist dat kan gevaren opleveren voor de klokkenluider. Metadata in de files kan bijvoorbeeld leiden naar de originele bron. Daarom gebruiken we, naast de encryptie, altijd eerst TAILs' ingebouwde tool om die metadata te scrubben van een bestand.

Publeaks is slechts een van de kanalen waarop Tweakers te bereiken is. Vaak kan een submit al goed genoeg zijn, of een DM aan een redacteur, en voor meer privacygevoelige info of bijvoorbeeld datalekken die nog niet bekend zijn, zijn redacteuren prima via bijvoorbeeld Signal te benaderen. Maar informatie waar je je identiteit écht niet aan wil koppelen en waarbij je écht anoniem wil blijven, dat kun je het best via Publeaks insturen.