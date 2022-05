Jim Stolze & de tweakers - podcast #2 veiligheid en privacy bij serverhosting

Een tijdje geleden introduceerde Tweakers Partners vol trots een nieuwe podcastserie: Jim Stolze & de tweakers. In de eerste aflevering was Mobility Service te gast en stonden elektrische auto’s centraal. In de tweede aflevering praat Jim uitvoerig met Marco Edelman en Rory Breuk van TransIP.

Studio manager Marco Edelman en senior security officer Rory Breuk van TransIP zijn te gast in de tweede aflevering van Jim Stolze & de tweakers - Een techpodcast. Innovatiedeskundige Stolze heeft wel wat basiskennis omtrent servers en het hosten ervan in huis, maar wil graag weten hoe de dagelijkse werkzaamheden van TransIP eruitzien. Hoe gaat het Nederlandse bedrijf om met data en security en hoe belangrijk is het om ‘security champions’ binnen de organisatie te hebben?

Volledig in eigen beheer

Naast domein- en stack-oplossingen host TransIP virtual private servers (vps), waarbij een fysieke server wordt opgedeeld in kleinere virtuele servers. TransIP vindt volledige vrijheid daarbij belangrijk: van het beheer van de server en OS-keuze tot aan het installeren van de benodigde software, het up-to-date houden ervan en het beveiligen tegen misbruik. TransIP is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hardware van de server waarop de vps draait en voor bereikbaarheid van de netwerkverbinding tussen de server en internet. De vps zelf is volledig in eigen beheer van klanten. Het bedrijf heeft bewust geen inzage of toegang tot het besturingssysteem van de klant, om de privacy van diezelfde klant zo goed mogelijk te waarborgen.

Amerika versus Nederland

Het hosten op een virtuele server die in Nederland staat, biedt meerdere voordelen. De Europese wetgeving is veel strikter dan de Amerikaanse. Kort gezegd zijn data van klanten hier aanzienlijk beter beschermd als het om privacy gaat. Amerikaanse cloudaanbieders bepalen vaak op basis van hun servicecontracten in hoeverre ze klanten de controle over hun persoonsgegevens en inrichting van servers geven. De Cloud Act die in 2018 onder Trump werd uitgevaardigd maakt het er niet beter op. Deze verplicht providers namelijk om persoonsgegevens, bedrijfsinformatie en allerhande andere data aan Amerikaanse autoriteiten te overhandigen als die erom vragen. Daar is geen gerechtelijk bevel voor nodig. In Nederland is dit in strijd met de AVG. Zonder bevel van de officier van justitie zal een dergelijke situatie hier nooit plaatsvinden.

Welke onderwerpen worden er besproken?

00:00 Opening

00:47 Introductie

02:50 TransIP, team.blue en hun diensten

06:23 Hoe werkt een vps?

10:45 Een DDoS-aanval bij TransIP?!

14:15 Europa versus Amerika

21:15 Security Champions binnen een bedrijf

27:30 Risicomanagement

31:00 Gesprek minister Grapperhaus over tegengaan kindermisbruik

36:27 De toekomst van privacy en toename media-aandacht

Zo beluister of bekijk je de Tweakers Partners Podcast

Deze podcast is te beluisteren via Spotify en te bekijken op YouTube.