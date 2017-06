"Het is een beetje kinderachtig zoals minister Kamp dit heeft aangepakt." Advocaat Menno Weij, gespecialiseerd in technologie, media en communicatie, vindt dat de minister niet handig opereerde toen hij in 2016 onverkort vasthield aan het strenge verbod op zero-rating in de Nederlandse Telecommunicatiewet. Zero-rating houdt in dat bepaalde datastromen niet in rekening worden gebracht. De Europese Unie koos voor een andere, minder strenge lijn dan een verbod, maar de minister probeerde volgens Weij achteraf alsnog zijn gelijk te halen. Dat heeft ertoe geleid dat de minister en de hele Nederlandse politiek in april 2017 alsnog het deksel op de neus kregen. In de zaak tussen toezichthouder ACM en T-Mobile bepaalde de rechter dat er een streep moest door de strenge Nederlandse netneutraliteit.

Netneutraliteit houdt in dat providers bepaalde internetdiensten of -toepassingen niet mogen bevoordelen door hun dataverkeer voorrang te geven of dat van andere diensten te belemmeren. Zo moet er een open internet blijven, dat een eerlijk speelveld biedt en toegankelijk is voor zoveel mogelijk partijen. De politiek maakte zich hier in 2008 nog niet al te veel zorgen over. De toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken uitte wel de vrees dat aanbieders hun positie zouden gebruiken om content en diensten van concurrenten te blokkeren of te discrimineren, maar zag destijds nog geen reden tot ingrijpen.

Inmiddels is deze situatie geheel veranderd en is er vanuit de overheid het nodige gedaan om de netneutraliteit te waarborgen. Nederland heeft in 2011 een categorisch verbod op zero-rating opgenomen in de nieuwe Telecommunicatiewet. Dit is gedaan vanuit de vrees dat bijvoorbeeld kleinere partijen van de markt worden gedrukt of dat op termijn het prijsvoordeel juist teniet wordt gedaan door hogere prijzen en een verschraald aanbod. Niet alleen werd Nederland na Chili het tweede land dat netneutraliteit wettelijk vastlegde, ook hebben de telecomautoriteiten in Nederland en België in een aantal belangwekkende gevallen onderzocht of diensten de netneutraliteitsregels overtraden.

Zo heeft de Belgische telecomwaakhond zich gebogen over tariefplannen die provider Proximus op 17 oktober 2016 heeft ingevoerd. Onlangs speelde een vergelijkbare zaak in Nederland, waarbij de rechter een oordeel moest vellen over de Datavrije Muziek-dienst van T-Mobile. De rechter oordeelde dat T-Mobile deze dienst mag blijven aanbieden. Op het eerste gezicht lijkt dat een zegen voor de consument, want wie wil nou niet los van de databundel in feite gratis gebruikmaken van bepaalde streamingdiensten, zoals het beluisteren van muziek via Spotify? T-Mobile is in elk geval blij dat dit vooralsnog mogelijk blijft en stelt, inclusief woordspeling, dat dit rechterlijke oordeel als 'muziek in de oren' klinkt.

Op basis van de rechterlijke uitspraak besloot minister Kamp van Economische Zaken onlangs dit verbod uit de wet te halen. Wat zijn precies de gevolgen van die uitspraak, was het een logisch en inhoudelijk vonnis, wat betekent het voor de Nederlandse netneutraliteit en welke rol speelde de politiek bij dit onderwerp?