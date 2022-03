Tweakers Developers Summit 2021: vanavond is het zover!

Vanavond is het eindelijk zover: de Tweakers Developers Summit 2021 gaat van start! Achter de schermen hebben we hard gewerkt om een fantastisch programma samen te stellen. We zetten daarom graag nog één keer twee namen speciaal in het zonnetje: professor Alexandru Iosup van de Vrije Universiteit Amsterdam en Sri Ambati van H2O.ai. Als partners zijn TransIP, IBM, Nedap, de politie, ANWB, NS, Aegon, BKR en Bol.com van de partij.

De Developers Summit heeft dit jaar als thema Make IT Real en vindt verdeeld over vier dagen plaats, van woensdag 2 juni tot en met zaterdag 5 juni. Wil je de talks op dit event niet missen? Dan heb je geluk! je kunt nog snel je kaartje aanschaffen voor deze week.

Wil jij nog kans maken op een gratis kaartje?

We hebben voor vandaag nog een win-actie. Jij kunt namelijk kans maken om een gratis kaartje te winnen als je deelneemt aan de poll. We hebben nog 10 gratis kaarten beschikbaar gesteld. De winnaars krijgen uiterlijk vandaag voor 16.00 uur een bericht. Meedoen kan tot en met 14.00 uur vandaag. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Tweakers Developers Summit Poll Ja, ik wil kans maken op een gratis Developers Summit kaart.

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Het belang van ecosystemen

Cloudcomputingdiensten spelen een essentiële rol in de moderne samenleving. Zij maken belangrijke toepassingsdomeinen mogelijk, van bankieren tot e-commerce, van wetenschap tot gaming, en van governance tot onderwijs. In zijn lezing Massivizing Computer Systems: We Should All Think Ecosystems Now vraagt Iosup aandacht voor de grote uitdagingen bij het bereiken van blijvend succes. Zou het niet mooi zijn om de principes van gedistribueerde ecosystemen te gebruiken in de richting van gezonde principes van wetenschap en ontwerp? Iosup laat praktische resultaten zien, met werk dat gedeeltelijk is uitgevoerd in de internationale SPEC RG Cloud Group.

Prof.dr.ir. Alexandru Iosup is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij voorzitter is van de onderzoeksgroep Massivizing Computer Systems. Hij promoveerde op informatica aan de TU Delft en was lid van de Jonge Koninklijke Academie van Wetenschappen van Nederland (2016-2021).

De kracht van opensource-AI

H2O is het toonaangevende opensource datascience- en machinelearning-platform dat wordt gebruikt door bijna de helft van de Fortune 500-bedrijven en meer dan 18.000 organisaties en honderdduizenden datascientists over de hele wereld. Sri Ambati legt uit waarom opensource-AI - waarbij AI-softwarebibliotheken en algoritmen vrij beschikbaar zijn voor zowel ontwikkelaars als ondernemers - bedrijven in staat stelt gemakkelijker met AI te experimenteren en zo meer vertrouwen in de technologie opbouwt. Het werken met een wereldwijde gemeenschap creëert een enorme feedback-loop, inclusief ideeën die worden toegepast in probleemoplossingen door teams.

Ambati is de ceo en medeoprichter van H2O.ai. Hiervoor werkte Sri met onderzoekers bij Purdue en Stanford, richtte hij Platfora op en bekleedde hij de rol van director of engineering bij DataStax.

Andere hoogtepunten op de Tweakers Developers Summit 2021

Ben je toch nog niet helemaal overtuigd? Laat de keur aan andere sprekers daar dan voor zorgen. Wat te denken van de boeiende talks van Darice de Cuba (Unmeasurable Accessibility: The Case for Inclusive Design) en Phil Sturgeon (API Descriptions as Production Code)? Er is voor ieder wat wils en alle tracks krijgen evenredig veel aandacht.

Talks later terugkijken

Goed om te weten: tot twee weken na het event zijn heel veel talks en presentaties terug te kijken op het platform waarop wij het event organiseren. Tweakers kunnen zelf controleren of een presentatie is terug te kijken, door op de desbetreffende spreker te klikken, zoals bij Gilad Lotan, head of data science bij BuzzFeed. Door op te spreker te klikken, zie je welke talk hij of zij geeft, bij welke track de talk hoort en of de talk kan worden teruggekeken. Als er bij ‘on-demand: yes’ staat, is dat het geval. Let op: alleen ingelogde bezoekers kunnen terugkijken!

Zogezegd zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar. Eén ticket is vier dagen geldig, voor de prijs van 41 euro kun je dus elke dag inloggen. We vragen enkele gegevens uit in het aanmeldformulier, zodat we weten op wie we ons kunnen richten. Daarnaast vragen we bijvoorbeeld op welke dag je van plan bent te komen. Dit betekent niet dat je alleen op die dag welkom bent. Je kunt uiteraard gewoon alle dagen komen, maar het geeft ons iets meer inzicht in de te verwachte aantallen bezoekers op de verschillende dagen.

Persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam en e-mailadres) worden niet gedeeld met partners en/of derde partijen. We gebruiken deze gegevens om je registratieticket en inlogcodes te versturen. Lees hier verder wat Tweakers met jouw gegevens doet.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/privacy/