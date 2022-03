SwitchBot Curtain maakt ‘domme’ gordijnen smart

Huizen worden steeds slimmer en met onze telefoon of stem bedienen we steeds meer apparaten en processen in huis: de thermostaat, verlichting, voordeursloten en natuurlijk slimme speakers. Voor wie openstaat voor de mogelijkheden van smarthome-toepassingen lonken er al snel nog veel meer opties. Bijvoorbeeld geen zin meer om op te staan als je de gordijnen open of dicht wilt hebben? Dan komt de SwitchBot Curtain als geroepen.

SwitchBot lanceerde een paar jaar geleden een succesvolle Kickstarter-campagne. De kleine gadget die vervolgens werd ontwikkeld, maakte het voor eindgebruikers mogelijk om op alles een robotschakelaar - de SwitchBot Bot - te plakken. Zo maakte je ‘domme’ espressoapparaten, waterkokers en lichtschakelaars slim en op afstand te bedienen. Inmiddels heeft het bedrijf zijn assortiment uitgebreid met een slimme luchtbevochtiger, een slimme thermostaat en de SwitchBot Curtain.

Compatible met (bijna) alle gordijnrails

SwitchBot is uiteraard niet de enige leverancier van slimme oplossingen voor gordijnen. IKEA heeft slimme rolgordijnen en in 2019 bracht de Nederlandse start-up Innovation In Motion de Slide uit, een smartoplossing om gordijnen open en dicht te doen. De Slide heeft echter nog altijd een vanaf-prijs van 299 euro en is relatief groot in omvang. Het apparaat van SwitchBot is een stuk kleiner en veel goedkoper. Omgerekend van dollars naar euro’s kom je, afhankelijk van de koers, uit op 64 euro voor de Rod-variant en 56 euro voor de U Rail- en I Rail-varianten. Over de verschillen tussen deze versies zo meteen meer.

Met een starterspack van twee units ben je nog goedkoper uit. De makers stellen echter dat ze zich niet alleen willen differentiëren in prijs, maar ook in gemak en toepassing. Davidson Zheng, product specialist bij SwitchBot: “De SwitchBot Curtain is letterlijk in 30 seconden te bevestigen en direct operationeel. Kijk de verschillende YouTube-filmpjes er maar op na. Daarbij werkt ons systeem met nagenoeg iedere gordijnrail of roede. Je hoeft dus geen aparte gordijnrails of nieuwe roedes aan te schaffen. Doordat we met verschillende modulaire aanhechtstukjes werken, kan de SwitchBot met veel bestaande gordijnrails overweg.”

Standaard is de SwitchBot Curtain verkrijgbaar in drie versies: de Rod-, U Rail- en I Rail-variant. Daarbij heb je één SwitchBot Curtain-unit per fysiek gordijn nodig. Voor twee losse gordijnen die in het midden samenkomen, heb je dus twee exemplaren nodig. Het heeft SwitchBot overigens de nodige tijd gekost om tot een zo optimaal mogelijk systeem te komen. Het product is twee jaar in ontwikkeling geweest, waarbij de grootste uitdaging erin zat om het met zoveel mogelijk bestaande typen gordijnrail compatible te krijgen. “We hebben honderden versies in 3D geprint voordat we tot de definitieve ontwerpen kwamen”, aldus Davidson.

Gepatenteerde motor

Het kloppend hart van de SwitchBot Curtain wordt gevormd door de motor in de unit en de ondersteunende software. Voor de motor is gebruikgemaakt van een eigen ontwerp. Davidson: “De custom-motorcomponenten zijn een gangbare compacte motoroplossing en een speciale tandwielkast. Onze eigen ingenieurs hebben de versnellingsbak ontworpen en dat volledige onderdeel is gepatenteerd. De motor draait op 60rpm (revolutions per minute, -red.). We hebben de parameters van het motoronderdeel aangepast zodat het tot acht kilogram aan objecten op een gordijnrail kan wegduwen.”

SwitchBot heeft de modellen uitvoerig getest en belooft bij gangbaar dagelijks gebruik een levensduur van ongeveer vijf jaar voor de inwendige motor. Pas daarna zou hij in kracht kunnen afnemen. De interne batterijen gaan ongeveer acht maanden mee; daarna moeten ze worden opgeladen. De unit kan worden uitgebreid met een aan te hechten zonnepaneeltje dat de batterij van extra stroom voorziet zodat je de accu nog minder vaak hoeft op te laden. Voor het zonnepaneel maakt SwitchBot gebruik van high efficiency monocrystalline module cells van LG.

Als de SwitchBot Curtain eenmaal achter het gordijn en dus uit het zicht hangt - in een witte of zwarte variant, met afmetingen van 42mm x 51mm x 110mm (afmetingen motor) en een gewicht van 135 gram - zijn er verschillende manieren om het apparaat te bedienen. Het kan via de app, via je stem middels een smartspeaker, met een aanvullende slimme schakelaar of, jawel, met de hand. De SwitchBot is uitgerust met een accelerometer met gyroscoop, waardoor het touch & go-principe kan worden toegepast. Wanneer je in de buurt van je gordijn bent en het handmatig een klein rukje geeft om het te openen of te sluiten, zal de motor in de SwitchBot Curtain dit detecteren en gaan werken.

Dat motortje maakt logischerwijs geluid en de makers hebben het van twee standen voorzien; een performance mode en een silent mode. Over die eerste modus is onder sommige gebruikers wat discussie ontstaan. De stille modus werkt langzamer en het sneller openen van gordijnen geeft dus wat extra motorgeluid. Davidson: “Onder onze gebruikers is een interessant debat gaande over het geluidsniveau. Sommigen vonden dat het lawaaierig was in de prestatiemodus, anderen zeiden dat ze dachten dat het systeem niet werkt als de machine geen geluid maakt. Daarom hebben we voor twee standen gekozen om evenwicht te vinden tussen de kracht en het geluidsniveau van het apparaat. Natuurlijk hebben we het geluidsniveau voor de meeste gebruikers tot een aanvaardbaar niveau beperkt, zelfs in de prestatiestand. Tijdens het testen is op een gemiddelde afstand van 1,2 meter een maximaal geluidsniveau van 40dB gemeten. Het werkelijk aantal decibel is uiteraard afhankelijk de binnenomgeving en het materiaal van de roede of rail.” Ter vergelijking: een geluid van 20dB SPL wordt als ‘erg zacht’ ervaren, een geluid van 35dB SPL als ‘zacht’, volgens hoorzaken.nl.

‘Hey Google, open de gordijnen!’

Via de app zijn allerhande instellingen aan te passen, zodat de gebruiker het midden van de gordijnen tot op de millimeter nauwkeurig kan bepalen. Daarnaast is de SwitchBot Curtain met je stem of de extra accessoire SwitchBot Remote te bedienen. In beide gevallen is een aanvullende Hub Mini vereist. Beschik je daarover, dan kan stembediening gekoppeld worden met luidsprekers zoals Amazon Alexa, Google Home of Apple HomePod. De SwitchBot Remote kan aan de muur worden bevestigd, of als losse remote worden meegenomen naar een andere ruimte. De echte smarthomeliefhebber kan routines instellen waarbij de gordijnen bijvoorbeeld op bepaalde doordeweekse dagen op vastgestelde tijden open- en dichtgaan terwijl in de weekenden een ander patroon wordt gevolgd. In combinatie met de slimme thermostaat en de zonnepaneeltjes van SwitchBot kan er zelfs voor worden gekozen dat de gordijnen bij een bepaalde (binnen)temperatuur openen en sluiten, of dat de gordijnen dichtgaan bij het ondergaan van de zon en weer openen bij het krieken van de dag, als de eerste zonnestraaltjes door de ramen op de SwitchBot Curtain vallen.

Open api

De software, en daarmee de features van de SwitchBot Curtain, wordt voortdurend geüpdatet en third-party developers kunnen via de beschikbare api eigen toepassingen voor het smart device ontwikkelen. Davidson: “Iedereen kan ideeën aandragen voor de SwitchBot Curtain. We blijven voortdurend communiceren met klanten en feedback is altijd welkom. Zo blijven we onze producten verbeteren om aan alle behoeften te voldoen en in verschillende scènes en routines te voorzien.”