Op welke manieren blijf jij op de hoogte van tech? Doe mee aan ons onderzoek!

Voor veel Nederlandse en Vlaamse techliefhebbers is Tweakers een veelbezochte website en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dat willen we ook in de toekomst blijven en dus is het van belang dat we met jullie meegroeien.

Het aantal online kanalen dat je kan raadplegen voor informatie over technologie is de afgelopen jaren enorm toegenomen en we willen graag met jullie in gesprek over hoe jullie die gebruiken, of juist niet. En ook welke behoeften je via die kanalen vervult. Denk bijvoorbeeld aan zaken als tekst versus video, social media, podcasting en de manier waarop je online contact zoekt met andere techliefhebbers.

We zijn daarom een onderzoek gestart en als onderdeel daarvan organiseren we op woensdagavond 16 juni van 19:00 tot 21:30 (2,5 uur incl. pauze) een digitaal groepsgesprek waar plek is voor zes gebruikers. Heb je interesse om mee te doen, meld je dan aan via dit formulier. Als dank ontvangen alle deelnemers aan de sessie een bol.com-cadeaubon ter waarde van 25 euro. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 juni en we laten je 10 juni weten of je bent geselecteerd.

