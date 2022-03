Huawei IdeaHub en IdeaHub Board – de toekomst op kantoor en in het onderwijs?

Presenteren is meestal een solo-aangelegenheid, brainstormen op kantoor gebeurt in de regel middels een wirwar aan felgekleurde sticky notes en in het klaslokaal gold heel lang als adagium: als de docent praat, houdt iedereen zijn mond. Met de IdeaHub en IdeaHub Board wil Huawei vergaderzalen, kantoortuinen, lokalen en directiekamers volledig in multifunctionele ruimtes veranderen.

Van een afstand lijken beide apparaten misschien net televisies of ‘ouderwetse’ whiteboards waar je met een rode of zwarte stift op schrijft, maar dat zijn ze allerminst. De twee grote multifunctionele schermen rusten op een stevig onderstel of worden aan de muur bevestigd om vervolgens op velerlei manieren te worden ingezet.

De schermen zijn feitelijk computers met een touchscreen en een dubbel OS: beide draaien op Windows 10 en Android 9.0 en zijn beschikbaar in een 65- en 86-inchvariant. Wisselen tussen beide besturingssystemen is binnen enkele seconden gebeurd. Zo staan al je applicaties met een paar aanrakingen tot je beschikking. Dankzij het touchscreen voelt erop werken alsof je een hedendaagse smartphone gebruikt. Tikken, slepen, vegen … het gaat allemaal intuïtief.

De Android-techniek steunt op een Huawei HiSilicon-soc met vier cores op 1,8GHz in combinatie met vier cores op 1,5GHz. Aan boord vinden we 12GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het pc-deel kent een Intel Core i5 8500- of i7 8700-processor. Verder zijn 8GB of 16GB werkgeheugen en een 128GB of 256GB grote ssd ingebouwd. Er komt ook nog een goedkopere variant van de IdeaHub Board op de markt, die op een Core i3-processor zal draaien.

Onderwijzen met de IdeaHub Board

De IdeaHub is de meest uitgebreide variant van de twee. Hij is voorzien van twaalf microfoons en een camera, om optimaal te kunnen ‘e-vergaderen’. De IdeaHub Board heeft op zijn beurt twee microfoons, maar geen webcam. Dat laatste is logisch, want dit scherm is gericht op de onderwijssector en Huawei wil de privacy van kinderen in het lager onderwijs waarborgen. Voor speciale gelegenheden is uiteraard wel een externe webcam aan te sluiten. Verschillende scholen en onderwijsinstanties maken al gebruik van een zogenaamd digibord, maar de Huawei IdeaHub Board tilt dat principe naar een hoger plan. Zo kunnen tot wel twintig vingers tegelijk de fantasie van leerlingen de vrije loop laten op het digitale whiteboard en is nauwkeurig tekenen en schrijven met de speciale stylus of gewoon met de handen mogelijk dankzij een precisie van 1mm. Uniek voor de IdeaHub Board is de antiblauwlicht-functie die (kinder)ogen moet beschermen. Normaal gesproken wordt dit via software gerealiseerd en krijgt een scherm in de regel een wat gele gloed. Bij de IdeaHub Board is het echter ingebouwd in de hardware en heeft het geen zichtbaar effect. Ondanks dat de Board-variant in vergelijking met zijn IdeaHub-broer ‘slechts’ twee microfoons kent, detecteren deze nog altijd geluid vanaf een afstand tot acht meter.

Slim vergaderen en presenteren

Voor bedrijven en instellingen die brainstormsessies, vergaderingen en presentaties naar een hoger plan willen tillen, komt de IdeaHub in beeld. Dit scherm is uitgerust met een ingebouwde 4k-camera en twaalf microfoons met een volledige 180-gradenradius.

Met name voor vergaderingen heeft de IdeaHub een aantal intelligente oplossingen en toepassingen. Zo zal de camera tijdens een videoconferentie (zoals via Zoom of Microsoft Teams) inzoomen op de spreker en weer uitzoomen wanneer deze klaar is. Bij een duo-presentatie zal de camera slim en vliegensvlug wisselen tussen twee sprekers. Wanneer de ene spreker lang aan het woord is, komt hij of zij in beeld, maar als er voortdurend tussen twee of meer presentatoren wordt gewisseld, brengt de camera dat zo in beeld dat het lijkt alsof er een cameraregisseur achter de knoppen zit. Met de autoframe-functie past de camera van de IdeaHub bovendien het beeld aan op basis van het aantal mensen dat de camera kan zien. Als iemand de ruimte verlaat, verschuift het kader direct. Hierdoor komen nooit grote gebieden zonder mensen in beeld.

Niets is zo hinderlijk als klussende buren of werklui die buiten met een drilboor in de weer zijn als jij net een belangrijke pitch of workshop moet geven. Dankzij de slimme akoestische dempingstechniek van de IdeaHub ontstaat een onzichtbare geluidsbarrière. Hiermee kun je een specifiek gebied selecteren waarvan de microfoons geluid moeten oppikken. Alles buiten die geselecteerde zone zal aan de andere kant van het scherm niet worden opgemerkt. Muziek uit een kamer verderop, voorbijrazende vrachtwagens, stampende heipalen of ander onwenselijk geluid: gesprekspartners op de andere locatie zullen het niet horen. Eventueel noodzakelijke en actuele aanvullingen kunnen door collega’s buiten de zone gesouffleerd worden zonder dat iemand het doorheeft.

Tekst- en grafische herkenning

Naast videoconferenties zijn presentaties en brainstormsessies tegenwoordig veel interactiever dan voorheen, en met de Huawei IdeaHub en IdeaHub Board kunnen ze op velerlei manieren worden ingestoken. De whiteboardfunctie heeft een lage schrijflatentie, wat een soepele ervaring waarborgt. Bovendien kan de aanwezige tekstherkenning handgeschreven tekst omzetten in digitale karakters (ideaal voor mensen met een doktershandschrift) en grafische herkenning zal getekende vormen en pijlen omzetten in digitale vormen en pijlen. Teken iets dat een beetje op een cirkel of vierkant lijkt en het scherm maakt er een wiskundig verantwoorde voorstelling van. Wissen met je hand of vuist terwijl je schrijft met je pen, vinger of meegeleverde marker moet het stoeien op het whiteboard leuk maken, voor jong en oud.

Draadloos presenteren

Aan aansluitingen achter op het scherm is geen gebrek, al zul je er in de regel maar weinig nodig hebben. Er zijn antennes voor wifi, maar aansluiting via een vaste netwerkaansluiting is uiteraard ook mogelijk. Daarvoor heb je twee kabels nodig: een voor het Android- en een voor het Windows-deel. Randapparatuur kan worden aangesloten via HDMI en USB. Draadloos presenteren is onder andere mogelijk via Miracast en Huaweis IdeaShare-software, maar ook via de optionele IdeaShare Key die je via USB met een pc verbindt. Je kunt je content vanaf je eigen laptop of mobiele telefoon draadloos (of bekabeld) projecteren op de IdeaHub, wat ideaal is voor presentaties. Omgekeerd kun je je laptop ook bedienen vanaf het scherm van de IdeaHub. Vervolgens kun je je presentatie als het ware inladen in de whiteboard-omgeving. Je kunt je bestaande Powerpoint- of andere presentaties daarna ter plekke voorzien van aantekeningen met de stylus of je vingers, om de aangepaste versie direct te delen met aanwezigen. Je kunt de aangepaste pagina’s ook los bewaren om je presentatie op een later moment te verbeteren.

Presenteren 2.0

Presenteren, brainstormen, samen tekenen, lesgeven, videovergaderen, mind-mappen, ideeën conceptualiseren, prototypes uitwisselen, statusupdates bespreken, (3d-)designs showen en direct aanpassen: er is eigenlijk geen functie die de IdeaHub niet aankan. Dat maakt het kantoorleven een stuk leuker.