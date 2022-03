Lange batterijduur, slank en licht: doe mee met het LG Gram-testpanel

De meeste mensen kennen elektronicabedrijf LG vooral van de oledtelevisies en monitoren, maar het bedrijf is sinds enige tijd ook met de ultralichte Gram-laptops actief buiten thuisland Zuid-Korea. Onlangs zijn drie maten (in zes configuraties) van de LG Gram-laptops in Nederland geïntroduceerd en Tweakers Partners organiseert samen met LG een testpanel. Daarvoor zijn we op zoek naar vier community-leden die ieder een LG Gram-laptop aan de tand willen voelen. Nieuwsgierig naar deze slanke computers die eerder door Tweakers met een Excellent-award werden beloond? Meld je dan nu aan!

Dat LG fraaie platte televisies kan maken, is inmiddels wel bekend. Die reputatie rond slanke technologie wil het bedrijf duidelijk doortrekken naar zijn LG Gram-laptops. Deze computers zijn ontworpen met de (post)corona-situatie in het achterhoofd. Het bedrijf stelt dan ook dat de drie modellen de perfecte oplossing moeten bieden voor de hedendaagse mix van thuiswerken, thuis studeren en onderweg zijn naar klanten, het kantoor of de universiteit.

Sterk, licht en veel schermoppervlakte

De LG Gram-laptops komen in drie formaten: 14 inch, 16 inch en 17 inch (respectievelijk met een vanaf-prijs van 1249, 1499 en 1599 euro). Alle modellen hebben schermen met een beeldverhouding van 16:10 die efficiënter en accurater werken mogelijk moet maken. Door meer schermruimte te bieden dan de meeste concurrerende laptops op de markt, kan de LG Gram meer informatie tonen terwijl het scherm overzichtelijk blijft. Doordat je meer verticale ruimte hebt, zie je meer van een tekst of webpagina dan op een standaard 16:9-scherm. Het Gram 14-model heeft een resolutie van 1920x1200 pixels, de grotere Gram 16- en Gram 17-modellen zijn uitgerust met een scherm met 2560x1600 pixels.

Ook het ontwerp was voor de designers van het elektronicabedrijf zeer belangrijk. Voor de LG Gram-laptops is dan ook gebruikgemaakt van een speciale magnesiumlegering om de machines zeer licht te houden en tegelijkertijd ‘military graded durability’ te realiseren. De computers zouden dus tegen een stootje moeten kunnen zonder dat je het idee hebt een bakbeest mee te zeulen. Zo weegt het 17-inchmodel 1,3kg en blijft het 14-inchmodel met 999 gram zelfs onder de kilogram. Een 17-inchlaptop van 1,3 kilogram is overigens een unicum - tot een concurrent of LG zelf in de nabije toekomst toch weer iets van het gewicht zal weten af te snoepen. De Gram 16 staat met 1190 gram zelfs in het Guinness Book of World Records, als lichtste 16-inchlaptop.

De laptops verschillen door hun vormfactor in toetsenbordconfiguratie: het 14-inchmodel heeft een compact toetsenbord zonder numpad, de Gram 16 beschikt over een smal numpad met drie kolommen (in plaats van de gebruikelijke vier) en de Gram 17 heeft een numpad met alle toetsen op de gebruikelijke plekken, met ruimte voor aparte PgUp- en PgDn-knoppen. In alle gevallen biedt het toetsenbord ongeveer 1,6mm travel.

Overige specificaties van de LG Gram-laptops

De laptops zijn uitgerust met de 11de generatie Intel Core i5-1135G7- en i7-1165G7-processors, die zorg moeten dragen voor snelle prestaties. Voor het testpanel zijn de 16 inch grote 16Z90P en 17 inch grote 17Z90P geselecteerd. Beide zijn voorzien van een i7-processor. Daarnaast biedt de LG Gram 512GB aan ingebouwde NVMe-opslag en een extra NVMe-slot om uitbreiding mogelijk te maken. Verder is elke Gram uitgerust met Lpddr4x-ram op 4266MHz. Dit zou tot 33 procent sneller zijn dan het 3200MHz snelle ram van voorgaande modellen. Bij het 14-inchmodel kunnen gebruikers kiezen tussen 8GB en 16GB werkgeheugen; de 16- en 17-inchmodellen zijn altijd uitgerust met 16GB.

Tot slot zijn de modellen voorzien van genoeg aansluitingen. Links vind je twee USB-C-poorten met ondersteuning voor Thunderbolt 4, waarmee de laptop tevens is op te laden. Ook een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en HDMI 2.0-poort zijn van de partij. De laptops zijn dus eenvoudig op een 4k-scherm aan te sluiten. Aan de rechterkant bevinden zich twee USB-A-poorten en een microSD-kaartlezer.

Bang om onderweg zonder stroom te zitten? Die angst is niet nodig. Dankzij de 72Wh- en 80Wh-batterypacks moet de LG Gram bij gemiddeld gebruik ruim een dag vooruit kunnen na één enkele laadbeurt. De grote accu’s leiden er niet toe dat de laptops last hebben van veel (over)gewicht. De praktijk wijst uit dat het aantal werkbare uren afhankelijk is van de specifieke taken die worden verricht, maar nog altijd bevinden de LG Gram-laptops zich qua accuduur bij de absolute top van het segment. Een Gram-laptop die tijdens een treinrit of op kantoor ineens uitvalt, lijkt dus uitzonderlijk.

Zo doe je mee met het Tweakers-testpanel

Ben jij nieuwsgierig hoe deze ultrabooks voelen en werken of volg je LG sowieso op de voet, en lijkt het je leuk om een review te schrijven over een LG Gram-laptop? Vul dan hieronder de poll in. Uit alle reacties selecteert Tweakers willekeurig vier gegadigden. De tweakers die voor het testen worden geselecteerd, mogen de LG-laptop veertien dagen thuis houden om er uitgebreid mee aan de slag te gaan en een review te schrijven voor de Pricewatch. We begrijpen dat het testen van een laptop en het schrijven van een review behoorlijk tijdrovend is. Daarom krijgen alle testers als dank hiervoor de LG Tone FN7-earbuds.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet vanaf 10 juni 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 18 juni 2021, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk na 21 juni 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode gaan de LG Gram-laptops weer retour naar Tweakers en ontvangen de winnaars de LG Tone FN7-earbuds.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en LG zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

We zijn voorzichtig aan het verkennen of we later dit jaar een LG Kick-off event kunnen houden. Of een dergelijk event mogelijk is, hangt natuurlijk af van de dan geldende coronaregels en de algehele status van de pandemie. Als je nu al weet dat je erbij aanwezig zou willen zijn en deel zou willen nemen aan het testpanel dat hierbij hoort, kun je dat hieronder aangeven.

*Edit - 11 juni (08:59 uur): batterij Wh aangepast.