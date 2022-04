De geschiedenis van Rainbow Six, de erfenis van Tom Clancy

Zeg je Ubisoft, dan denk je aan beroemde spelseries als Assassin’s Creed, Rainbow Six, Far Cry, Anno en vele andere. Daarnaast is de Franse uitgever succesvol met zijn eigen Ubisoft Store waarin die series verder worden uitgediept, met naast de games ook figurines, merchandise en andere collectibles. Dit is het derde artikel in een serie van vier waarin we de iconische series van deze speluitgever verkennen. We kijken naar de geschiedenis van de meest bekende games en testen de kennis van de Tweakers-community. In dit artikel is het de beurt aan de Rainbow Six-serie; een franchise met een onstuimige geschiedenis.

Als in 1996 de beroemde spionageschrijver Tom Clancy besluit om zich in het landschap van videogames te mengen, is dat, zeker voor die tijd, groot nieuws. 25 jaar geleden was de verwevenheid tussen gaming en andere vormen van media veel minder gangbaar dan vandaag de dag. En als een van 's werelds bestverkopende thrillerauteurs medeoprichter wordt van de gloednieuwe gamestudio Red Storm Entertainment, doet dat stof opwaaien. De ontwikkelaar wil games gaan maken die zijn gebaseerd op het gelijknamige boek Rainbow Six dat Clancy op dat moment aan het schrijven is (in Nederland werd het boek ook uitgegeven onder de naam Uur van de Waarheid). Twee jaar na de oprichting, in 1998, brengt de ontwikkelaar zijn eerste game uit: Tom Clancy's Rainbow Six voor de pc. Het spel verschijnt een jaar daarna in aangepaste vorm voor de Nintendo 64 en PlayStation, en in 2000 ook nog voor de Dreamcast en, jawel, de Game Boy Color!

Op dat moment maken first-person arcadeshooters de dienst uit. Het tactische, realistische karakter van Tom Clancy's Rainbow Six slaat dan ook in als een bom. De vereiste planningsfase doet wenkbrauwen fronzen, maar wordt door fans van simulaties in het hart gesloten. Door het uitzetten van waypoints, het geven van commando's aan AI-teamgenoten en het beheren van loadouts kon deze planningsfase zelfs vele malen langer duren dan het uitspelen van het level. Met de wetenschap dat één enkele kogel einde oefening kan betekenen, maakt Red Storm een gewaagde keuze die verdraaid goed uitpakt. Een franchise is geboren en vele sequels en uitbreidingen volgen.

Zo ziet in 1999 opvolger Rainbow Six: Rogue Spear het licht, met nagenoeg dezelfde gameplay maar meer aandacht voor de multiplayercomponent. Rogue Spear kent maar liefst drie uitbreidingspakketten met nieuwe single- en multiplayerlevels, en een nieuw systeem waarmee spelers hun eigen kaarten kunnen maken. De serie oogst veel succes en dat ontgaat ook Ubisoft niet. Het bedrijf neemt in 2000 de studio over.

Xbox Live & Viva Las Vegas

Rainbow Six 3, het eerste spel in de franchise dat in 2003 voor de Xbox verschijnt, is een voor deze console geoptimaliseerde versie van het eveneens in 2003 voor Windows uitgebrachte Rainbow Six 3: Raven Shield. De game kent voor het eerst de mogelijkheid om in eerste persoon je wapen in beeld te zien en te richten down the sights, veel nieuwe wapens en upgrades (waaronder grotere magazijnen en vizieren), en een nieuw ontworpen multiplayer. Beide games draaien op de Unreal 2.0-engine, maar de consoleversie is uiteraard aangepast voor de specifieke doelgroep. Het tactisch plannen uit de pc-voorgangers wordt losgelaten en de Xbox-versie heeft iets heel unieks: Xbox Live. Multiplay op een spelcomputer gaat opeens heel eenvoudig en dat draagt bij aan de groeiende populariteit van de franchise. Direct vervolg Rainbow Six 3: Black Arrow (in 2004, eveneens voor de Xbox) bevat een nieuwe singleplayercampagne, maar het zijn toch vooral de nieuwe multiplayermaps, nieuwe spelmodi, community-functies en clanopties die de game aantrekkelijk maken. Nu normaal, voor die tijd behoorlijk bijzonder.

Ubisoft heeft de smaak te pakken, maar gaat soms wat overhaast te werk. Rainbow Six: Lockdown (voor PlayStation 2, Xbox en GameCube) kan in 2005 op veel waardering rekenen. Rainbow Six: Critical Hour wordt een jaar daarna (in 2006) echter fel bekritiseerd om zijn korte campagne, gebrekkige online spelopties en matige grafische presentatie.

Gelukkig komt de franchise datzelfde jaar al met een antwoord, in de vorm van Rainbow Six: Vegas. De game verschijnt voor de gloednieuwe Xbox 360 (en pc) en oogst unaniem lof, mede vanwege de coöperatieve optie voor vier spelers. Het spel voert flinke veranderingen door, waaronder een nieuw gezondheidssysteem waarbij de health van de speler regenereert wanneer hij niet onder vuur wordt genomen. Het gezichtsvermogen van de speler wordt sterk beperkt als hij wordt geraakt - vergelijkbaar met het gezondheidssysteem in Gears of War - en er is er een third-person cameraview toegevoegd voor momenten waarop spelers blindelings om hoeken kunnen vuren om dekking te geven. Tevens kent het spel een gereïncarneerd richtsysteem dat vergelijkbaar is met het richtsysteem van de oude Rainbow Six-games, zijn vijanden en squadleden uitgerust met slimmere AI en is er een contextgevoelig D-pad-commandosysteem om je squad aan te sturen. De game draait op de krachtige, nieuwe Unreal 3-engine die datzelfde jaar verschijnt en zijn grafische spierballen laat zien met Gears of War. Rainbow Six: Vegas doet grafisch zeker niet onder voor de blockbuster van Epic en Microsoft.

In 2008 verfijnt Rainbow Six: Vegas 2 zijn voorganger, zonder al te grote veranderingen door te voeren. Verhaaltechnisch doet het spel, dat door Ubisoft wordt bestempeld als ‘part sequel, part prequel’ wel iets heel tofs: het bevat gebeurtenissen die zowel vóór als gelijktijdig met het verhaal van Logan Keller (het hoofdpersonage uit Rainbow Six: Vegas) plaatsvinden en gaat tevens verder na het einde van het eerste spel. Een van de grootste vernieuwingen is de introductie van een volledig door de gebruiker gecreëerd hoofdpersonage (Bishop), inclusief een levelsysteem dat wordt overgenomen van de multiplayerspelmodus.

Van gecancelde controverse Patriots naar groot succes Siege

In 2011 wordt Tom Clancy's Rainbow 6: Patriots aangekondigd; een tactische shooter met nadruk op het verhaal, dat wordt verteld middels veel cutscènes en gescripte gebeurtenissen. Het spel komt kort na de aankondiging echter in een neerwaartse spiraal terecht. De verouderde engine en het wisselen van kopstukken uit het ontwikkelteam komt de ontwikkeling niet ten goede. Bovendien staat Rainbow Six: Patriots gepland voor de zevende generatie gameconsoles en die blijken niet in staat om bepaalde spelmechanismen goed te laten functioneren. Met een nieuwe generatie consoles op komst wil het team een technologisch geavanceerder spel maken. Dat is althans de officiële lezing, al zal dit deels ook zeker een rol hebben gespeeld.

Feit is echter ook dat Patriots een nogal controversieel thema kent. De singleplayercampagne laat de speler verschillende rollen ervaren, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de beruchte ‘No Russian’-missie uit Call of Duty: Modern Warfare 2. In Patriots wordt bijvoorbeeld een onschuldige vader gedwongen om met een bomvest een aanslag uit te voeren omdat zijn gezin bedreigd wordt. Op de Brooklyn Bridge in New York kun je er vervolgens als lid van Team Rainbow voor kiezen de man met bomgordel en al van de beroemde brug te gooien, een zekere dood tegemoet, om zo meerdere onschuldige slachtoffers te voorkomen.

Hoe het ook zij, het gewaagde Patriots wordt gecanceld en een nieuw team wordt samengesteld om de serie opnieuw uit te vinden. Veel van de multiplayer-ideeën van Patriots worden echter wel overgenomen in het nieuwe spel. Sterker, multiplayer wordt uiteindelijk dé focus van de game - die uitgroeit tot Rainbow Six: Siege - om de herspeelbaarheid en het duurzame karakter van de game te vergroten. Het spel krijgt als werktitel Rainbow Six: Unbreakable, een titel die niet alleen verwijst naar de vernietigingsmechaniek van het spel, maar ook de mentaliteit van het ontwikkelteam moet weerspiegelen.

Om Rainbow Six opnieuw op de kaart te zetten, wordt niets aan het toeval overgelaten. Historische voorbeelden van antiterroristische operaties worden nauwkeurig bestudeerd, waaronder de belegering van de Iraanse ambassade in Londen in 1980, de kaping van vlucht 181 van Lufthansa in 1977 en de gijzelingscrisis in het theater van Moskou in 2002. Dit alles om de weergave van dergelijke operaties zo accuraat en passend mogelijk over te nemen in de acties in het spel. Het team raadpleegt daarnaast diverse antiterrorisme-eenheden, zoals de Nationale Gendarmerie Interventie Groep (GIGN), om te weten hoe teamleden reageren en opereren tijdens gijzelingssituaties.

Rainbow Six: Siege en de RealBlast Destruction-engine

Een sleutelrol in Rainbow Six: Siege is weggelegd voor de vernietiging van de omgeving. Als het ontwikkelteam aan Siege begint, legt een ander intern team van Ubsioft net de laatste hand aan RealBlast Destruction, een engine die ‘procedureel elementen in de spelwereld afbreekt’ en de omgeving vervolgens weer opbouwt. Deze techniek wordt geïmplementeerd in Siege. Sterker, dit aspect van het spel wordt gaandeweg steeds belangrijker. Als gevolg hiervan hanteert het team een materiaalgebaseerd tearing-systeem waarin omgevingsobjecten van verschillende materialen op verschillende manieren reageren op aanvallen van spelers. Voor het renderen van textures gebruikt men physically based rendering. Het vernietigingsmechanisme zorgt ervoor dat de makers het leveldesign drastisch wijzigen omdat ze ervoor moeten zorgen dat een spelomgeving nog steeds logisch en realistisch overkomt wanneer delen van de omgeving worden vernietigd.

Ook geluidstechnisch worden opvallende keuzes gemaakt. In plaats van intense muziek en geluiden te gebruiken om spanning te creëren, wordt de focus gelegd op geluiden van (andere) spelers. Het team creëert zogenaamde Navigation Sounds, waarbij het geluid dat een speler maakt wordt bepaald door het gewicht, de bepantsering en de snelheid van de speler. Het inzetten van gadgets, zoals versterkingen en explosieven, zorgt voor luide(re) geluiden die de aanwezigheid van de speler als het ware weggeven.

De multiplayerfocus van Siege wordt bij release in december 2015 aanvankelijk met enige terughoudendheid ontvangen. Het spel scoort voldoendes bij de pers, maar hoge waarderingen blijven uit. Ubisoft blijft het spel echter jaar na jaar doorontwikkelen met aanvullende content, wat Siege laat uitgroeien tot een ongekend succes. In december 2020 kent het spel meer dan 70 miljoen (!) geregistreerde spelers en zes jaar later brengen de makers nog altijd nieuwe updates en seizoensgebonden content uit. Recent is de ‘Jaar 6 Seizoen 3 North Star’-content aangekondigd. Daarnaast weet de game zich te ontwikkelen tot een e-sportstitel van formaat, waarbij jaarlijks meerdere toernooien met grote geldprijzen plaatsvinden. Ook voor nieuwkomers is en blijft Siege interessant. Zo is de game momenteel met extra korting in de Ubisoft Store te koop voor slechts 8 euro.

Lokaal laat Ubisoft Benelux zich ook niet onbetuigd. Het organiseert een eigen R6-competitie onder de naam ‘Benelux League’, waarbij de acht beste teams in de Benelux-regio het wekelijks tegen elkaar opnemen voor een prijzenpot van in totaal 15.000 euro. Deze League startte op 2 mei 2018 en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. Sinds Seizoen 5 van de Benelux League krijgt het nummer 1-team van de competitie niet alleen 6.000 euro prijzengeld, maar ook een ticket voor de Challenger League, waar het tegen vijftien andere nationale teams strijdt om een plek in de officiële Europese hoofdcompetitie van Rainbow Six Siege, genaamd EUL. Het zesde seizoen van de Benelux League is op dit moment nog steeds bezig is: elke woensdag vanaf 19.00 uur is hij live te volgen op het Twitch-kanaal rainbow6bnl.

De toekomst: Siege en Extraction

Rainbow Six is en blijft een enorm belangrijke franchise voor Ubisoft, dat Rainbow Six: Siege nog heel lang zal blijven ondersteunen met nieuwe content en updates.

Daarnaast heeft Ubisoft tijdens de E3 op zijn eigen Ubisoft Forward een geheel nieuwe titel onder de naam Rainbow Six: Extraction onthuld. Deze game, die op 16 september aanstaande verschijnt, introduceert voor het eerst ‘bovennatuurlijke’ elementen in de franchise: de Rainbow-operators nemen het in dit spel op tegen een gemuteerde, buitenaardse parasiet. Deze nieuwe vijand besmet mensen en hun omgeving en vormt de grootste en dodelijkste uitdaging ooit. Geïnteresseerde gamers kunnen alvast hun pre-order plaatsen.

Kortom, de Rainbow Six-serie is 23 jaar na zijn debuut als videogame nog altijd springlevend!

Speel jij (nog steeds) Rainbow Six: Siege? Of ben je meer een liefhebber van de singleplayer-campagne(s) van de franchise? En wat zou de serie in de toekomst nog meer kunnen verkennen qua gameplay? Laat het ons weten in de comments onder het artikel.