Belsimpel geeft je de kans om de Realme GT te reviewen en te winnen

Realme is sinds 2019 in Nederland actief en het is een van de snelst groeiende merken. De Realme-toestellen zijn in Nederland exclusief via Belsimpel verkrijgbaar, zowel los als in combinatie met een abonnement. Onlangs is de Realme GT gelanceerd. Dat heugelijk feit onderstreept de webwinkel door een Tweakers-testpanel te organiseren, zodat je kans maakt om de Realme GT te reviewen en te winnen. Vul de poll onderaan het artikel in om kans te maken!

Realme is een Chinese smartphonefabrikant en heeft zijn hoofdkantoor in Shenzhen. Het bedrijf werd op 4 mei 2018 opgericht door Sky Li (Li Bingzhong), de voormalige vicepresident van Oppo. Feitelijk is Realme een dochtermerk van Oppo en het bedrijf groeit als kool. Naast smartphones produceert het onder andere draadloze oordopjes, fitnesstrackers, camera’s en smartwatches.

Specificaties van de Realme GT

De Realme GT is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 888 5G en een 6,43 inch groot Super Amoled-scherm. De smartphone ondersteunt 65W SuperDart-laden. Het drievoudige camerasysteem van Sony, het roestvrijstalen koelsysteem en het gewicht van 186 gram vallen in positieve zin op.

De Realme GT heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Tegelijkertijd ondersteunt het toestel 120Hz/360Hz-touch sampling rate. De Realme GT heeft een automatische sampling rate-aanpassingsfunctie die het stroomverbruik en de prestaties in balans moet houden. In de gamemodus wordt een sampling rate van 360Hz bereikt, is de touch input gebruiksvriendelijker en de respons sneller. Dat is ideaal tijdens intense speelsessies. Het toestel dat in Nederland beschikbaar komt, is uitgevoerd in de kleur geel en heeft 12GB werkgeheugen en 256GB opslagcapaciteit. Dit is ook de versie die getest wordt door de tweaker die dit toestel mag reviewen.

De koelfuncties van deze smartphone verdienen bijzondere aandacht. De meeste VC-koelsystemen zijn gemaakt van zuiver koper, dat een hoge thermische geleidbaarheid biedt maar niet heel sterk is. In de GT introduceert Realme een nieuwe staal/koper-composietstructuur. Het koper zorgt voor een uitstekende thermische geleiding en is omhuld door een roestvrijstalen omhulsel dat er meer sterkte aan geeft. Het ontwerp is 42% sterker dan dat van traditionele koperen VC-koelsystemen en lost de structurele stabiliteitsproblemen op waarmee andere ontwerpen soms kampen. Dankzij de thermische geleiding van meerlaags 3d-grafiet en de volledige afdekking van de kerncomponenten biedt de GT een sterk verbeterde koelefficiëntie.

Foto’s en video-opnamen maken gaat vlot en eenvoudig, dankzij het drievoudige camerasysteem. De Realme GT is uitgerust met een Sony IMX 682-camera met 64 megapixel, een 8-megapixel-ultragroothoeklens en een 2-megapixelmacrolens. Mocht je ineens zonder stroom dreigen te zitten, dan kan de 4500mAh-batterij dankzij 65W SuperDart-laden binnen 35 minuten worden opgeladen tot 100%. De Realme GT is verkrijgbaar voor 599 euro. Goed om daarbij te vermelden, is dat je tot en met 21 juni een korting van 100 euro krijgt.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op de Realme GT!

Belsimpel geeft een lid van de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Realme GT. De gelukkige die wordt gekozen om het toestel te testen, mag de Realme GT bovendien na afloop houden! Wil jij kans maken op deze nieuwe smartphone én je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat je deze actie aan je voorbijgaan maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van dit nieuwe toestel? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in de review.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet vanaf 14 juni 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 22 juni 2021, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 23 juni 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de Realme GT houden.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Belsimpel zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

