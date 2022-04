Maak kans op €50 Amazon-tegoed en vind de beste Prime Day-deals in de Pricewatch

Koopjesjagers opgelet! Op 21 en 22 juni is het weer zover: dan vindt Amazon Prime Day 2021 plaats, het jaarlijkse event waarbij de webshop hoge kortingen geeft en flink stunt met zijn prijzen. In samenwerking met Amazon mogen we tien tweakers verblijden met vijftig euro Amazon-tegoed; een fijn voorschot voor als je een mooie deal of afgeprijsd product voorbij ziet komen.

Om mogelijk in aanmerking te komen voor vijftig euro Amazon-tegoed, hoef je in onderstaande poll enkel aan te geven dat je er kans op wil maken. Daarbij is een Tweakers-account verplicht, zodat we de gift card met het tegoed digitaal naar de winnaars kunnen versturen. Bij deze specifieke actie is de poll-periode relatief kort zodat de prijzen nog tijdens Prime Day kunnen worden ingezet.

Prime Day-deals voor Prime-accountleden

In de Pricewatch helpen we jou bij het vinden van een webshop waar je een product zo goedkoop mogelijk kunt aanschaffen. Dat is altijd zo geweest en nu dus ook met betrekking tot Amazon Prime Day. Bij Amazon Prime Day is het net als in de voorgaande jaren van belang dat koopjesjagers een Prime-account bij Amazon hebben zodat ze daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de kortingen. Dat zijn nu eenmaal de regels.

Wereldwijd kunnen Prime-leden profiteren van meer dan twee miljoen deals in alle categorieën. In Nederland en België profiteren Prime-leden van duizenden deals op Amazon.nl in categorieën zoals Wonen en Keuken, Klussen en Gereedschap, Gezondheid en Persoonlijke Verzorging, Speelgoed, en voor de tweakers geldt dat natuurlijk ook voor een uitgebreid aanbod in elektronica zoals laptops, monitoren, headsets, smartphones en aanverwante producten. Prime Day start op 21 juni om 00.00 uur en duurt tot en met 22 juni 23.59 uur voor Prime-leden.

Vind je het verplichte Prime-lidmaatschap om te kunnen profiteren van de stuntprijzen ‘een dingetje’? Je kunt er ook voor kiezen om een gratis 30 dagen trial-lidmaatschap te activeren. Daarmee kun je meteen Amazon Prime Video een maand lang gratis uitproberen en genieten van series als The Boys, American God, The Marvelous Mrs. Maisel en Mr. Robot.

Bekijk hieronder een selectie met een aantal mooie deals. Een kleine voetnoot die we jullie graag meegeven, is dat Tweakers een vergoeding ontvangt voor elke klik op een linkje, net zoals we dat ook kennen vanuit de Pricewatch. Dit is een test en we zijn benieuwd naar de resultaten. Mocht je hier ideeën over hebben en deze met ons willen delen, dan lezen wij dat natuurlijk graag. Hierover kun je met ons in gesprek via Discussie Reclame algemeen.

De data die we voor dit artikel gebruiken, wordt ons aangeleverd door de webwinkel. Wij updaten deze feed meer dan eens per uur om zo up-to-date mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat de feed vanuit de webwinkel niet actueel is en er prijsfouten tussendoor glippen. Foute prijs melden? Dat kan door door te klikken naar de Pricewatch en daar op het prijzenoverzicht van een product met je muis over de prijs te hoveren en op 'Onjuiste prijs melden' te klikken.

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 20 juni 2021 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 22 juni 15.00 uur via de poll. Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt slechts één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk op 22 juni 17.00 uur bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden willekeurig geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Medewerkers van Tweakers en Amazon zijn uitgesloten van deelname.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.