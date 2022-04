LG voorziet nieuwe Gram-laptops van Intel Alder Lake-cpu's en optionele RTX 2050

LG heeft de 2022-versies van zijn Gram-laptops aangekondigd. Het bedrijf voorziet de nieuwe apparaten van Intel Alder Lake-processors en gebruikers kunnen ze optioneel uitrusten met een GeForce RTX 2050-gpu van Nvidia. De laptops verschijnen dit kwartaal.

De nieuwe LG Gram-laptops krijgen twaalfdegeneratie-Intel Core-processors, schrijft LG in een persbericht. De laptops komen beschikbaar in varianten met een Core i3-, Core i5- of Core i7-cpu. Het is niet bekend welke processormodellen dat precies betreffen. LG bracht de nieuwe Gram-laptops eerder uit in Zuid-Korea en daar hadden ze Alder Lake-P-cpu's met een tdp van 28W, en maximaal 4 P-cores en 8 E-cores, voor een totaal van 12 cores en 16 threads.

In totaal komt LG met drie modellen: de LG Gram 17, Gram 16 en Gram 14. De twee grotere varianten krijgen een ips-paneel met resolutie van 2560x1600 pixels, terwijl het 14"-model een IP-scherm met 1920x1200 pixels krijgt. Daarbij krijgen de laptops een geïntegreerde Intel Iris Xe-gpu, maar de Gram 17 en 16 kunnen eventueel worden uitgerust met een GeForce RTX 2050-gpu van Nvidia, die beschikt over 4GB GDDR6-geheugen.

De Gram 2022-modellen worden verder voorzien van maximaal 32GB Lpddr5-5200-geheugen en twee M.2-slots voor PCIe 4.0-ssd's. LG meldt niet met hoeveel opslag de laptops standaard geleverd kunnen worden. De Gram 14 krijgt daarnaast een 72Wh-accu, de Gram 16 en Gram 17 met geïntegreerde gpu krijgen een accucapaciteit van 80Wh, en de Gram 16 en 17 met Nvidia-videokaart krijgen een 90Wh-accu. LG introduceert ook een draagbare 16"-monitor, die via USB-C aangesloten kan worden.

LG verkoopt sinds vorig jaar zijn Gram-laptops in Nederland en brengt de 2022-line-up dit kwartaal uit. Een concretere releasedatum is nog niet bekend. De fabrikant maakt ook nog geen prijzen bekend.