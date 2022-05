Begin vorige maand kwam het persbericht naar buiten dat al langer werd verwacht: LG geeft er de brui aan als smartphonefabrikant. In juli is het einde oefening, waarna de fabrikant zijn geld en mankracht zal besteden aan andere productcategorieën, waar het meer brood in ziet. Een van die categorieën is wellicht die van laptops, die je als inwoner van de Benelux misschien niet meteen met LG associeert. Sinds enige jaren is het merk in het buitenland actief met zijn ultralichte Gram-notebooks. Beginnend met één model dat voor het eerst werd gepresenteerd op de CES van 2015, is Gram inmiddels uitgegroeid tot een complete productserie van drie laptops en twee convertibles, ieder verkrijgbaar in verschillende hardwareconfiguraties en kleurstellingen.

Eerder meldde Tweakers al dat LG de Gram-laptops binnenkort ook in Nederland gaat verkopen. Vandaag kondigt het merk de officiële verkoopstart aan. Later deze maand moeten de Gram 14, Gram 16 en Gram 17 in zes verschillende configuraties in de winkels liggen. Uiteraard gaat het om de nieuwste versie van deze laptops, voor het eerst geïntroduceerd op de CES begin dit jaar en voorzien van een recente Tiger Lake-cpu en vernieuwd beeldscherm met modieuze 16:10-verhouding. Het zijn allemaal pure laptops, zonder omklapscharnier en aanraakscherm. De Gram-convertibles, die elders wel worden verkocht, komen vooralsnog niet hierheen.

* Helaas worden in deze video enkele configuraties genoemd die uiteindelijk niet in Nederland zullen verschijnen. Het juiste overzicht vind je in de geschreven review.

Op papier zijn de specificaties interessant, met vooral het geringe gewicht als blikvanger. De prijzen lopen uiteen van 1249 euro voor het 14"-'instapmodel' tot 1699 euro voor het meest luxe 17"-exemplaar, waarmee LG zich niet uit de markt prijst als je kijkt naar concurrerende luxe Ultrabooks. De fabrikant gaf ons de kans alvast een exemplaar van iedere schermgrootte te proberen. In deze review lees je onze bevindingen.

Behuizing

Hoewel we voor dit artikel aan de slag gaan met retailsamples van de nieuwste serie LG Gram-laptops van dit voorjaar, voorzien van het achtervoegsel 'Z90P' in de productnaam, zijn het niet helemaal de versies die je hier in Nederland straks ook kunt bestellen. Zo zal het je op de foto's wellicht opvallen dat ons 14"-model is voorzien van een Koreaans toetsenbord. De samples van de 14"- en 16"-Gram-notebooks die wij hebben ontvangen, hebben bovendien een witte kleur, die in Nederland niet zal worden gevoerd. Hier zijn alle modellen zilverkleurig of zwart, zoals de 17"-laptop die wij hebben ontvangen. Tot slot zijn de hardwareconfiguraties niet helemaal identiek aan een van de Nederlandse modellen, waarover meer op de volgende pagina.

LG Gram 14 en Gram 16

Afgezien van de kleur heeft de hele Gram-serie een zeer vergelijkbare vormgeving. De hele behuizing van de drie laptops is uitgevoerd in een en dezelfde kleur, met alleen de altijd zwarte bezels rondom het scherm als onderbreking bij de witte (of zilveren) variant. Kleine onderbrekingen in het ontwerp die elders te vinden zijn, heeft LG bij de Gram-laptops zoveel mogelijk weggelaten. Het toetsenbord bevindt zich bijvoorbeeld op dezelfde hoogte als de rest van de behuizing, waar je bij andere laptops vaak een klein niveauverschil terugziet in dat deel van de bovenkant. Behalve voor het hoogst noodzakelijke wordt de palmsteun nergens onderbroken. Op de Gram-notebooks zitten geen speakergrilles, logootjes van audiofabrikanten, kleine opstaande rubbertjes voor het scherm of aparte aan-uitknop. De scharnieren vallen opengeklapt precies achter de behuizing, waarbij de aan alle kanten zeer smalle randen rondom het scherm ervoor zorgen dat ook daar geen ruimte is voor opsmuk. LG permitteert zich enkel op de onderste bezel, die in gebruik deels achter de behuizing wegvalt, een heel klein lichtgrijs logootje. Onder de Control-toets is dan nog het woord 'Gram' te lezen.

LG Gram 17 (17Z90P)

Door de zeer minimalistische vormgeving lijken de Gram-notebooks haast op filmrekwisieten, die vooral niet moeten opvallen als een product van een bepaald merk. Die indruk wordt versterkt als je ze oppakt, want het lage gewicht laat ze aanvoelen alsof de interne componenten voor het gemak zijn weggelaten. Volgens de officiële specificaties weegt het 14"-model 998 gram, wat onze weegschaal kan bevestigen. Dat is een stuk lager dan het gemiddelde in deze klasse, maar niet ongehoord weinig. ASUS, Dynabook, HP, Acer en Lenovo hebben allemaal 13,3"- of 14"-laptops in het assortiment onder een kilogram, waarbij bepaalde modellen zelfs onder de 900 gram uitkomen. Het nog altijd geringe gewicht van de Gram 16 en Gram 17 is in de huidige laptopmarkt veel specialer.

Nu veel luxe Ultrabooks een 13"- of 14"-scherm hebben, wordt 15" tot 17" bij de prijzigere laptops steeds meer het domein van krachtige machines voor content creation of gaming. Dat heeft zijn weerslag op het gewicht. Blijkens de data in onze Pricewatch weegt het gros van de 15,6"-laptops minstens anderhalve kilo, terwijl je voor een 17"-laptop vrijwel niets kunt vinden onder de twee kilo. De Gram 16 en Gram 17 wegen respectievelijk 1190 en 1350 gram. Het is een wat onwerkelijk gevoel om laptops van deze grootte met gemak op je vingertoppen te laten balanceren of met één hand bij de hoek op te tillen en zonder moeite zo een poosje vast te houden.

LG Gram 16 (16Z90P)

De body van de LG Gram-laptops is volgens de fabrikant geheel gemaakt van een magnesiumlegering. Ook de genoemde extra lichte laptops van Acer, ASUS en Dynabook zijn gemaakt van dit metaal, dat lichter is dan aluminium. Een nadeel van magnesium is dat het wat minder metaalachtig luxe aanvoelt. In combinatie met de effen kleurstelling en matte, lichtruwe afwerking van de Gram-laptops zou je daardoor kunnen denken dat ze van plastic zijn gemaakt. De stevigheid zouden we omschrijven als voldoende: geen overdreven slappe onderdelen of kermend gekraak, maar niet zo solide als zwaardere, (grotendeels) van aluminium gemaakte high-end laptops. Het midden van de Gram-behuizing veert wat sneller in als je op die plek druk uitoefent. De schermklep laat zich wat makkelijk heen en weer buigen, en de onderplaat is zo te horen en te voelen wel erg dun. Dat is overigens ook het geval bij ultralichte machines die we eerder hebben geprobeerd. Minder materiaal gebruiken is natuurlijk ook een manier om het systeem zo licht mogelijk te krijgen.

Om de schermklep makkelijk te openen, zit voor in de behuizing van de Gram-laptops een kleine uitsparing. Het verborgen scharnier opent lekker soepel en ook vrij ver, dus je hoeft geen twee handen te gebruiken. Bij andere laptops blijft het scherm wel wat beter in positie staan, waar het bij de Gram-notebooks een klein beetje heen en weer kan wiebelen als de ondergrond niet stabiel is. In de smalle bovenste schermrand zit een piepkleine webcam met 720p-resolutie en een niet beter dan gemiddelde beeldkwaliteit. De naar onderen wijzende luidsprekers klinken best goed: niet erg basrijk, maar wel gedetailleerd, met een prima geluidsbeeld. Opvallend verschil tussen de Gram 14 enerzijds en de Gram 16 en Gram 17 anderzijds is dat de twee grotere laptops een heel stuk luider kunnen, al voldoet ook het maximale geluidsniveau van de Gram 14 wel voor videoconferencing als je je niet in een te lawaaiige ruimte begeeft.

LG Gram 14 (14Z90P)

Welke van de drie Grams je ook koopt, de aansluitingen zijn precies hetzelfde en zitten op dezelfde plekken. Op de grotere modellen had je wellicht op extra poorten kunnen hopen, maar het aansluitingengamma stemt gezien het compacte ontwerp niet ontevreden. Links zitten de twee USB-C-poorten met ondersteuning voor Thunderbolt 4, waarmee je de laptop ook kunt opladen. Je vindt daar ook een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en prettig genoeg ook een HDMI 2.0-poort, waarop je zonder problemen een 4k-scherm kunt aansluiten. Zo hoef je niet meteen naar een dock of verloopkabel te grijpen om even een presentatie te geven op een extern scherm of beamer. Ook fijn is dat LG nog ruimte heeft gezien voor twee USB-A-poorten, te vinden aan de rechterkant. Daar zit verder nog een microSD-kaartlezer.

Toetsenbord en touchpad

Een van de grootste uiterlijke verschillen tussen de Gram 14, Gram 16 en Gram 17 is misschien wel de toetsenbordindeling. Het 14"-model heeft een compact toetsenbord zonder numpad aan de rechterkant, terwijl de Gram 16 beschikt over een smalle numpad met drie kolommen in plaats van de gebruikelijke vier, zodat toetsen voor optellen en vermenigvuldigen een stukje verschuiven. De Gram 17 heeft een numpad met alle toetsen op de gebruikelijke plekken, waardoor er ook ruimte is voor aparte PgUp- en PgDn-knoppen, elders via een toetscombinatie bereikbaar op de kleine, enigszins van de rest losstaande pijltjestoetsen.

De drie Grams hebben vrij grote keycaps die dicht bij elkaar staan. De vlakke toetsen zijn voorzien van een hoekig font en witte toetsverlichting, wat voor de zichtbaarheid van de tekens overdag niet zo handig uitpakt op de witte modellen. Volgens onze Texture Analyser, waarmee we bij iedere laptop enkele toetsen hebben doorgemeten, biedt het toetsenbord overeenkomstig de belofte van de fabrikant ongeveer 1,6mm travel. Dat is erg veel voor zo'n dunne laptop en de reden dat het typen op deze laptops naar ons idee prettig aanvoelt, zonder dat je het gevoel hebt tegen een plank aan te typen. De aanslag is net wat zwaarder dan op veel goedkopere laptops, maar wel goed gedefinieerd, waarbij de toetsen netjes gedempt neerkomen en het geheel niet te veel meeveert. Enigszins curieus is dat de toetsen bij de bottom-out inzakken tot voorbij de omliggende behuizing, waardoor je de rand rondom de toets dan goed kunt voelen. Dat is zeker niet ideaal, omdat er pas na 1,2mm indrukken een aanslag wordt geregistreerd blijkens onze metingen, zodat je de toetsen bijna tot op de bodem moet indrukken.

De touchpad is voorzien van geïntegreerde muisknoppen onder een prettig glad, glazen oppervlak, zoals vrijwel alle high-end laptops dat hebben. De twee grotere modellen hebben een net iets grotere touchpad dan de Gram 14, al had het verschil in afmetingen wat ons betreft nog wel wat groter mogen zijn. Zeker bij de Gram 17 zit rondom veel loze ruimte.

LG heeft de aan-uitknop geïntegreerd in het toetsenbord en daarbij ook voorzien van een geïntegreerde vingerafdrukscanner. De knop ligt iets verzonken ten opzichte van de omliggende toetsen, zodat je hem niet snel per ongeluk aanraakt. Naast de toets zit een piepklein ledje, dat oplicht als de machine aanstaat.