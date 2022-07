EY Tech Transformers-podcast over digitale transformatie

Tweakers Partners introduceerde onlangs een nieuwe podcastserie: EY Tech Transformers. Deze serie over technologie en verandering draait rond de centrale vraag ‘Hoe draagt technologie bij aan een beter functionerende wereld?’. In de eerste aflevering van dit drieluik stond Cybersecurity centraal, in de tweede Data Analytics. In deze afsluitende derde aflevering staat digitale transformatie in de spotlight.

Gastheer Jim Stolze gaat over dit onderwerp in gesprek met Erin Otten en Gina Michiels. Beide gasten zijn consultant bij EY en voorvechter van scrum en agile werken met behulp van opkomende technologieën. Aan de hand van een tweetal casestudies illustreren ze hun expertise van digitale transformatie.

Gina trapt de podcast af met een casestudy over het inrichten van een nieuw distributiecentrum voor een groot sportmerk. De overstap naar het nieuwe centrum moest fte-neutraal zijn, dus zonder dat er nieuwe mensen werden aangenomen. Voorheen werden de werknemers bij deze klant een groot deel van hun werkdag belast met saaie, repeterende werkzaamheden. EY kwam in beeld om robotics, intelligent automation, chatbots en machinelearning in te zetten. De medewerkers hoefden de saaie taken vervolgens niet meer uit te voeren en konden zich focussen op leukere én belangrijkere taken. Erin zoomt in op hoe EY hierbij ook efficiëntieslagen kon maken en geeft een mooi voorbeeld rond het laden van containers voor scheepvaarttransport bij datzelfde distributiecentrum. Engineers van EY hadden een nieuw machinelearningmodel bedacht dat uiteindelijk voor 15 tot 20 procent meer efficiëntie bij het containerladen heeft gezorgd.

Een andere case die ter sprake komt, betreft een grote voedingsmiddelenproducent die overging naar Azure. De reden: men wilde alles vanuit multicloud bij een enkele cloudprovider onderbrengen. In dit geval bij Microsoft, volgens het platform first-principe. Erin zorgt voor volledige begeleiding van de klant en beschrijft wat daar allemaal bij komt kijken. Het bedrijf heeft begin 2023 als deadline en Erin zit dus nog midden in dit spannende en interessante traject. “Ik heb hierdoor de kans om alles opnieuw te bekijken, opnieuw in te richten en zo de maximale waarde uit de cloud te halen.”

Welke onderwerpen worden er besproken?

00:00 - 01:10 Opening en introductie

01:10 - 08:20 Achtergrond beide consultants

08:20 - 10:30 Hoe ziet jullie werk eruit?

10:30 - 22:30 Casestudy intelligent automation

22:30 - 29:00 Casestudy cloud

29:00 - 31:00 Typische EY-aanpak in de casestudies

31:00 - 34:00 Ontwikkeling van de markt

34:00 - 37:00 Uitdagingen en mogelijkheden digitale transformatie voor over vijf jaar

37:00 - 40:22 Afronding

Zo beluister of bekijk je de Tweakers Partners Podcast:

deze podcast is te beluisteren via Spotify en te bekijken op YouTube.