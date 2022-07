KEA biedt ontwikkelprogramma tot zelfstandig IAM-specialist

Zelfstandig ondernemerschap en persoonlijke begeleiding vormen bij KEA het fundament onder het opleidingstraject tot IAM-specialist. Daarbij put iedere student uit een groot netwerk aan opdrachtgevers en de kennis van mede-IAM-specialisten. Hoe werkt deze route en waarom zou je ervoor kiezen?

De toegenomen aandacht voor aanvallen door cybercriminelen en zelfs landen maken dat bedrijven steeds beter moeten opletten hoe ze hun systemen, data en werknemers kunnen beschermen. Gecompromitteerde gebruikersgegevens zijn vaak doelwit nummer één voor kwaadwillenden die er gebruik van maken om via onder meer malware, phishing en ransomware toegang tot bedrijfsnetwerken te krijgen. Het is dan ook niet zo vreemd dat Identity & Access Management (IAM) als vakgebied op steeds meer aandacht kan rekenen.

De juiste personen de juiste toegang geven, op het juiste moment en om de juiste reden: een IAM-systeem moet dit allemaal faciliteren. “Wij helpen organisaties dat in te richten met de benodigde tooling, processen en governance”, zegt IAM-specialist Wim van de Heijkant, die als zelfstandige vanuit een maatschap (Fortigi) werkt. “Dit doen we op zo’n manier dat de organisatie het na verloop van tijd met zijn eigen mensen kan doen.”

Prikkels om te verbeteren

Vanuit Fortigi is opleider KEA opgericht. Het initiatief kiest duidelijk voor een weg waarin je je als zelfstandige breed ontwikkelt, met begeleiding en coaching door ervaren collega-IAM’ers. “Veel bedrijven geven een korte opleiding waarna iemand zich meteen al IAM-specialist kan noemen. Dat is vreemd, gezien de complexiteit van het vakgebied en de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen”, zegt Wim. “Het landschap is in beweging en je hebt een model nodig waarbij er voldoende prikkels zijn om jezelf steeds te verbeteren.”

Erik Cheizoo, mede-initiatiefnemer en -oprichter van Fortigi, ziet het probleem dat veel jonge IT’ers snel carrière maken in de consultancywereld. “Die mensen knallen vier, vijf jaar en zijn daarna vaak opgebrand. Er wordt een hoog uurtarief gerekend - voor het consultancybedrijf althans, niet zozeer voor de professional - en een dikke lease-auto gereden, maar blijf je het wel waarmaken? Op een normale manier tijd vrijmaken voor zelfstudie is nagenoeg onmogelijk. Misschien heb je een jong gezin en kom je op een gegeven moment echt jezelf tegen.” Als zelfstandige heb je daarentegen meer vrijheid. “Wij adviseren om elke week in ieder geval een dag te besteden aan het opdoen van nieuwe kennis. Dat kan als je controle hebt over het hele financiële plaatje. Dan kan je uurtarief hoog blijven en je kunt mee blijven doen met de besten.”

De uitdaging dat alles moet kloppen

Wim studeerde Network Infrastructure Design en werkte de afgelopen twintig jaar in verschillende rollen en voor verschillende bedrijven als IAM-specialist. Als zelfstandige helpt hij op dit moment onder meer Havenbedrijf Rotterdam en HelloFresh. “In de haven handelen we miljoenen identificaties per dag af, waar ik technisch en soms ook organisatorisch verantwoordelijk voor ben. Zeker op dit moment (met het oog op de aanval van Rusland op Oekraïne, red.) ligt de haven digitaal onder vuur en is er verhoogde dijkbewaking. Er gebeurt van alles. Ook als je kijkt naar de algemene trend richting zero trust-modellen, waarbij je het identity-deel goed op orde moet hebben om op basis van gebruikersprofielen contextuele keuzes te kunnen maken. Omdat IAM zoveel facetten kent - van techniek tot functionele inrichting en van bedrijfsprocessen tot infrastructuur - heb je te maken met een enorme complexiteit. Voor aanvallers hoeft maar één ding goed te gaan, maar aan de kant van de verdediging moet alles kloppen.”

IAM-specialisten zullen de komende jaren in ieder geval gewild blijven. “Zero trust staat nog in de kinderschoenen en blijft relevant”, zegt Erik. “Aan de horizon komen bovendien alweer nieuwe trends op, zoals decentralized identity waarbij het niet langer draait om centrale databases maar om toepassingen in de blockchain. Een bedrijf als Microsoft is daar ook mee bezig. Dat heeft onlangs zijn eerste project rondom decentralized identity beschikbaar gemaakt voor bètatesten. Bedrijven nemen steeds meer in-house specialisten aan, wat het groeiende belang van identity aantoont.” Als het verleden een indicator is voor de toekomst, is dat ook goed nieuws voor IAM. Wim: “Ik heb in vijftien jaar nog nooit aan acquisitie gedaan. Voor bedrijven zijn specialisten soms bijna onmogelijk te vinden. Als je jezelf breed opleidt, is het altijd nog mogelijk om later over te stappen naar een vakgebied als information security of zelfs iets buiten de IT.”

Opleidingsmodel

Als zelfstandig ondernemers werken Wim en Erik in een maatschap (Fortigi). “Juridisch bleek dat de beste vorm. We werken met twaalf specialisten die allemaal op basis van hun eigen reputatie voldoende werk naar zich toe halen.” Met de aanwezige kennis ligt er een goede mogelijkheid om nieuwe IAM-specialisten op te leiden, mensen die zich onder de vleugels van een mentor kunnen ontwikkelen bij opdrachtgevers. Erik: “Het is eigenlijk het opleidingsmodel van grote consultancybedrijven, maar dan ondersteboven. Daar moet een senior-specialist zes junior-specialisten opleiden, bij ons is het eerder andersom. We hebben steeds ruimte voor drie actieve studenten die in een groep van twaalf ervaren IAM’ers terechtkomen. Je hebt dus “Je gaat werken met de mensen die in jou geïnvesteerd hebben. Iedereen is erbij gebaat dat je succesvol bent” direct veel kennis en kunde om je heen.”

KEA is opgericht vanuit de observatie dat er momenteel geen goede opleidingen bestaan om een hoog niveau van zelfstandige IAM-specialisten te garanderen. Erik: “Als wij het in je zien zitten, richten we samen je toekomstige BV op, waarvan je de naam zelf mag bedenken. Vanuit de maatschap investeren we in die BV om je minimaal een half jaar financiële zekerheid te bieden. Zo kom je ook meteen op je ‘eigen’ loonlijst te staan. Vervolgens krijg je een mentor uit de maatschap toegewezen waarmee je samen een persoonlijk opleidingsplan maakt.” Die wisselwerking tussen junior en senior is belangrijk, zegt Wim. “Je gaat werken met de mensen die in jou geïnvesteerd hebben. Iedereen is erbij gebaat dat je succesvol bent; je bent nooit een nummer en je kunt altijd ergens met je vragen terecht.”

Leren in de praktijk

Het leren gebeurt grotendeels ‘on the job’, met praktijkcasussen bij klanten. Wim: “Je gaat bijvoorbeeld zelf netwerken bouwen, onder begeleiding van je mentor. Wij zoeken daarom gericht naar plekken waar je als junior mee kan draaien en waar ruimte is om je goed te begeleiden. Het voordeel daarvan is dat je direct geld verdient voor je BV en je investeerders terugbetaalt. Omdat dat de mensen om je heen zijn, heeft iedereen de motivatie ervoor te zorgen dat jij het goed oppakt. De bedoeling is om de BV uiteindelijk aan jou over te dragen. Je bedrijf heeft dan drie tot vijf jaar aan goede cijfers in de boeken staan, en zelf heb je je met veel vlieguren tot een goede IAM-specialist ontwikkeld die gewend is om zelfstandig te werken.” Wat hierna gebeurt, is vooral aan de student zelf, voegt Erik toe. “De eerste twee studenten zijn net klaar en werken inmiddels als zelfstandige. Met nog een paar jaar extra ervaring zouden ze tot de maatschap kunnen toetreden, maar ze kunnen er ook voor kiezen met hun eigen BV door te gaan of ergens in loondienst te gaan werken.”

Wim denkt echter dat iemand die eenmaal aan het zelfstandigenbestaan heeft geroken, niet meer in loondienst wil. “Bedrijven trekken veel aan onze studenten; elke klant wil ze hebben. Als een student liever ergens in loondienst wil gaan: even goede vrienden. Zelfstandig zijn vraagt wat van je, dat moet je aankunnen en je moet er wel een bepaalde persoonlijkheid voor hebben. Mijn ervaring is dat voor mensen met een open geest die de wereld van IAM in willen stappen en echt de beste willen worden, de wereld “Bedrijven trekken veel aan onze studenten; elke klant wil ze hebben” aan hun voeten ligt. Zij willen vrij zijn. Zelf heb ik nog altijd plezier van mijn keuze om te gaan ondernemen. In mijn eigen omgeving zie ik mensen beginnen met een technische baan in loondienst, en na een paar jaar worden ze manager omdat het vaak het enige pad van promotie is binnen een bedrijf. Ook hebben ze de tijd niet om technologische ontwikkelingen bij te houden. Dat is een groot gemis. Om een voorbeeld te geven: elk jaar kom ik mijn voormalige studiegenoten tegen bij een barbecue. Maar een paar daarvan zijn nog hardcore IT’er, de rest is inmiddels manager. En maar enkele daarvan zijn gelukkig met hun keuzes.”

