De Logitech MX Mechanical en MX Master 3S reviewen? Doe mee met het testpanel.

Logitech is een bekende naam als het gaat om randapparatuur voor pc en spelcomputers. Met name op het gebied van toetsenborden en muizen heeft de Zwitserse fabrikant een groot assortiment. Met het nieuwe Logitech MX Mechanical toetsenbord en de MX Master 3S muis zet het bedrijf hoog in. Naar eigen zeggen is dit dé randapparatuur voor professionals en creators.



Tweakers Partners en Logitech hebben de handen ineengeslagen voor een MX-testpanel. Hiervoor zijn we op zoek naar testers die veel met hun muis en toetsenbord werken. Vijf tweakers worden geselecteerd om dit veelzijdige duo te testen; meld je dus snel aan in de poll die je onderaan dit artikel vindt.

Logitech MX Mechanical

De MX Mechanical is uitgerust met mechanische switches die moeten zorgen voor meer tikcomfort. Het toetsenbord heeft een luxe uitstraling, is vrij stevig en weegt 828 gram. Er zijn toetsen voor zowel Mac- als Windows-gebruikers aanwezig, wat erg handig is als je wisselt tussen die twee besturingssystemen. Er zijn drie switches beschikbaar bij dit model: 'tactiel stil' (bruine switches), 'clicky' (blauwe switches) en 'linear' (rode switches). De bruine switches zitten qua gebruikservaring tussen de rode en blauwe in en zijn volgens Logitech de beste keuze als je op kantoor zit en fijn wilt tikken zonder dat collega’s door tikgeluiden worden gestoord. De MX Mechanical die door het testpanel onder handen wordt genomen, is dan ook uitgerust met de bruine switches. Het betreft toetsen met een waarneembare feedback en een totale travel van 2,7mm. De aanslag wordt geregistreerd bij 1,5mm. Dankzij de pootjes is het toetsenbord in hoogte te verstellen.

De MX Master 3S

De MX Master 3S is de vernieuwde versie van de MX Master 3. Aan de buitenkant lijken beide muizen identiek en de omvang en het gewicht ervan - slechts 141 gram - zijn gelijk. De grootste verandering is de nieuwe optische sensor, die de dpi-waarde heeft verdubbeld tot 8000. Daarmee kan de muis op elk oppervlak zeer nauwkeurig bewegen. Het nieuwe kliksysteem valt ook op; de nieuwe klik is ongeveer 90% stiller. In combinatie met de bruine switches is dat ideaal als je je collega’s op kantoor niet te veel wilt storen. Daarnaast is ook het elektromagnetische MagSpeed-wiel, waarmee je nu tot duizend regels per seconde kunt scrollen, stiller dan voorheen. Volgens Logitech gaat de MX Master 3S ongeveer zeventig dagen mee op een enkele acculading, en kan hij na slechts één minuut laden weer drie uur continu worden gebruikt.

Drie apparaten, compatibel met diverse besturingssystemen

De MX Mechanical en MX Master 3S zijn beide compatibel met Logi Options+ software. Gebruikers kunnen hiermee individuele knoppen aanpassen, voorgedefinieerde profielen gebruiken, eigen app-specifieke profielen maken, de volgsnelheid aanpassen en achtergrondverlichting-effecten selecteren. Beide producten zijn uitgerust met zowel bluetooth als Logitechs eigen Logi Bolt-technologie. Met dat laatste systeem switch je in een keer van het ene naar het ander apparaat. Zowel de MX Mechanical als de MX Master 3S kan overigens verbinding maken met maximaal drie verschillende apparaten, en beide zijn compatibel met Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS en Linux.

Zo doe je mee met het Logitech MX-testpanel

Ben jij benieuwd hoe het is om te werken met deze muis in combinatie met een mechanisch toetsenbord dat minder geluid maakt dan de meeste van dergelijke keyboards? Lijkt het je daarbij leuk om een review te schrijven over de Logitech MX Mechanical en MX Master 3S? Vul dan hieronder de poll in. Uit alle reacties selecteert Tweakers vijf willekeurige testers. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan zorgen wij ervoor dat beide producten jouw kant op komen. Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Alle vijf de geselecteerde reviewers mogen de Logitech MX Mechanical en MX Master 3S na afloop houden, als dank voor de tijd en moeite die ze hebben gestoken in het testen en reviewen.

Wil jij de Logitech MX Mechanical en MX Master 3S reviewen en winnen? Poll Ja, ik wil de Logitech MX Mechanical en MX Master 3S reviewen en winnen

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 30 juni 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 8 juli 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 11 juli 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst de producten te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

De winnaars ontvangen beide producten als dank voor het testen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Logitech zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.