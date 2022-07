Welk bedrijf nomineer jij voor de Tweakers Awards?

Dit jaar organiseren we voor de vijftiende keer de Tweakers Awards. Voordat we overgaan tot stemmen, willen we jullie eerst de kans geven om de nominatielijsten in te zien en hier aanvullingen op te doen.

Net als vorig jaar stemmen jullie niet op producten, maar op merken. Een veelgehoord kritiekpunt was namelijk dat de stemmers in niet alle categorieën recente ervaringen hebben met een van de genomineerden en daarom stemden op hun favoriete merk. Daarnaast bleek het aantal uitgebrachte producten sterk van invloed te zijn op de kansen van een bedrijf om een Award te winnen.

Deze voorzet voor de genomineerden is gebaseerd op data uit de Pricewatch. Waar mogelijk hebben we een overzicht gepakt van de populairste merken. Dit hebben we vervolgens aangevuld met merken die eerder genomineerd waren, maar wellicht via de Pricewatch net buiten de boot vielen, en ook heeft onze redactie aanvullingen gedaan. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete merken en bedrijven, geven we jullie de kans om deze lijst verder aan te vullen. Daarbij gelden twee criteria:

alleen bedrijven die sinds 1 mei 2020 een product in de categorie uitgebracht hebben, kunnen genomineerd worden;

deze producten moeten in Europa te koop zijn.

Staat jouw favoriete merk niet tussen de genomineerden in onderstaand overzicht? Stuur dan jouw nominatie in via dit formulier, inclusief argumentatie, en dan reviewen we jouw inzending. Je hoeft geen product van het merk te bezitten om het te nomineren. Jouw motivatie is belangrijk; vertel ons waarom je voor een bedrijf kiest. De nominatieronde loopt tot en met maandag 4 juli.

Geef jouw suggestie door