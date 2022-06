Terugblik: tweakers testen de ASUS VivoBook Pro 16X met oledscherm

Half maart deden Tweakers Partners en ASUS een oproep voor deelnemers aan een testpanel dat de ASUS VivoBook Pro 16X onder handen zou nemen. Die oproep was niet onopgemerkt gebleven, want jullie hebben massaal gereageerd. Acht tweakers gingen aan de slag met deze 16-inch-oledlaptop. De opvallendste bevindingen van het testpanel hebben we voor je samengevat, in tekst en beeld.

De Vivobook Pro 16X OLED van ASUS is de eerste laptop met een 16 inch groot 4k NanoEdge-oledscherm met een beeldverhouding van 16:10, gericht op professionele content creators. Het betreft een 550-nitspaneel met slanke bezels, een resolutie van 3840x2400, een contrastverhouding van 1.000.000:1 en een scherm/behuizing-ratio van 86%. Verder belooft het scherm 100% van het DCI-P3-kleurengamma te dekken en zou het volgens de TÜV Rheinland-certificering 70% minder blauw licht moeten uitstralen.

Acht Tweakers hebben twee weken de tijd gehad om met deze laptop aan de slag te gaan. Zoals je bij community-leden mag verwachten, heeft dat zeer uitgebreide reviews opgeleverd waarin zaken als schermkwaliteit, grafische prestaties, accuduur en warmte- en geluidsproductie uitgebreid de revue passeren. Geen zin om de acht reviews uitvoerig te lezen, maar wel benieuwd naar de testresultaten? In dat geval kun je de handige recapvideo bekijken waarin Mark Wijsman alle bevindingen van het panel helder samenvat.

Oled steelt de show

In de acht reviews van het testpanel worden verschillende plussen en minnen behandeld, maar over één onderdeel is men unaniem lovend: het oledscherm, dat erg in de smaak valt. Tester ESteg omschrijft de beelden die het scherm toont als schitterend en vindt met name dat in video's met donkere schaduwpartijen de voordelen van oled goed naar voren komen: “Het moet gek lopen, wil mijn volgende laptop geen oledscherm hebben.” “het moet gek lopen, wil mijn volgende laptop geen oledscherm hebben.” LightningWave vindt de scherpte van het 4k-paneel “echt een openbaring”. Daarnaast valt hem op dat er volstrekt geen oneffenheden zijn in de verlichting van het scherm; er is geen backlight bleeding of dirty screen-effect. Volgens communitylid LuukvanDorland is het scherm een genot om naar te kijken. Hij heeft het scherm als snel ervaren en volgens hem is het contrast “oneindig” en komen kleuren “erg mooi uit de verf”. JP-tjuh vat het als volgt samen: “Het scherm is hét argument om deze laptop aan te schaffen”.

Gaming op de Vivobook Pro 16X OLED

Zoals Mark Wijsman in de recapvideo opmerkt, heeft tester Nitroglycerine verschillende benchmarks gedraaid, zowel onder Windows als onder Linux. Daarnaast heeft hij de laptop getest met de games GTA 5, F1 2019, Cyberpunk 2077 en World of Warships. Hierbij blijkt dat de 4k-resolutie voor gaming een brug te ver is, maar “na het aanpassen van de resolutie naar 1920 x 1080 waren alle vier de games goed speelbaar”.

Toetsenbord

Ook over het toetsenbord hebben de testers een uitgesproken mening. Zo is het panel goed te spreken over de aanslag. EwieM ervaart goede travel, vindt het keyboard “lekker responsief” en kwalificeert het aan/uit-knopje als een goede vingerafdrukscanner. Er worden daarnaast ook verbeterpunten aangestipt. Zo wordt de backlight door tester tomvdburg niet als ideaal ervaren. Hij vindt dat de toetsen er eerder slechter dan beter leesbaar door worden. Dat is een mening die EwieM deelt.

Tweaker Nitroglycerine heeft zijn bedenkingen over het numerieke toetsenbord. De toetsen ervan zijn smaller dan de lettertoetsen, de NumLock-toets zit volgens hem op een onlogische plaats en de Enter-toets ervaart hij als bijzonder klein. “Ik werk regelmatig met data en moet dan veel cijfers intikken. Normaal gesproken gebruik ik daarvoor het numerieke toetsenbord, maar ik merkte bij deze laptop dat ik na een paar getallen teruggreep naar de cijfers op de tweede rij.”

Warmte en geluid

Een bekend fenomeen bij laptops is dat ze warm worden of de koeling gaat blazen. Blanco-33 is op dit specifieke punt tevreden over de prestaties van deze laptop. Bij normaal gebruik en 3d-modelleren blijft de laptop stil. Bij 3d-renderen en multicore-belasting hoort hij de laptop wel, maar het geluid is “zeer acceptabel en niet meer aanwezig dan bij vergelijkbare laptopmodellen”. Tester ESteg stipt de ASUS ProArt Creator Hub-software aan, die de gebruiker in staat stelt om vier verschillende modi in te stellen voor de koeling. “Tijdens het opladen draaien de fans ongeveer 2300-2400rpm, wat een duidelijk hoorbare, maar wat mij betreft niet onprettige toon op de achtergrond oplevert. Tijdens normaal gebruik is de laptop nooit serieus warm geworden.”

JP-tjuh vindt het geluid van de ventilatoren een klein smetje. Over de temperatuur van de laptop is hij positiever. Warmteproductie is wat hem betreft geen issue bij dit model: “Ik heb langer dan normaal gegamed met deze laptop en natuurlijk wordt hij daarbij warm, maar niet buitensporig. Ik heb ook een paar keer met de laptop op schoot gezeten en lichte taken uitgevoerd. Hierbij bleef hij netjes koel, waarbij de fans af en toe zachtjes gingen draaien.”

Overall: prima werkpaard, prachtig scherm

Concluderend komt de laptop van ASUS goed voor de dag. Er zijn in totaal zeven vier-sterrenwaarderingen uitgedeeld, en een vijf-sterrenwaardering. Het oledscherm wordt bewierookt en bij content creation wordt de ASUS VivoBook Pro 16X als snel en prettig ervaren. Wie regelmatig high-end wil gamen op een laptop met alle grafische toeters en bellen die daarbij komen kijken, kan misschien beter verder kijken. Casual gaming gaat echter prima.

Teruglezen, verder discussiëren?

Wil je alle reviews van de ASUS VivoBook Pro 16X nog eens teruglezen, dan kun je dat hier op je gemak doen. Wil je verder discussiëren over deze test, dan is daar uiteraard ruimte voor in het forum.