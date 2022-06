NZXT geeft je de kans een eigen game-pc samen te stellen, te testen én te winnen

Tweakers Partners heeft de handen ineengeslagen met NZXT, een bedrijf dat is gespecialiseerd in game-pc’s en de componenten ervan. We hebben een toffe winactie opgezet waarbij communityleden een pc mogen samenstellen aan de hand van een door NZXT samengestelde lijst met onderdelen. Het leukste van deze actie is dat je kans maakt om de door jou samengestelde game-pc te testen en daarna te houden!

Achttien jaar geleden richtte pc-gamer Johnny Hou NZXT op, met als doel om computeronderdelen te produceren die speciaal op de doe-het-zelf pc-bouwcommunity zijn gericht. Het eerste product van het bedrijf rolde in 2004 van de band: de NZXT Guardian, een case vol rgb-ledjes. In de loop der tijd breidde NZXT zijn aanbod geleidelijk uit met andere categorieën hardware, waaronder voedingen, koelsystemen, moederborden en streamingapparaten. Vandaag de dag kun je bij het bedrijf terecht voor kant-en-klare game-pc’s, losse onderdelen en alle mogelijke randapparatuur.

De voordelen van NZXT

NZXT wordt naar eigen zeggen gerund door echte pc-gameliefhebbers. De medewerkers nemen gaming dan ook bloedserieus en staan zich erop voor alleen de beste componenten te gebruiken die door experts zijn gefabriceerd. De componenten worden direct ingekocht bij partners. Zo kan NZXT scherpe prijzen aanbieden die dagelijks wisselen, aldus het bedrijf. Op alle systemen en componenten zit drie jaar garantie.

Als je de website van NZXT bezoekt, kun je er vooraf samengestelde pc’s vinden, maar het is natuurlijk fijner om zelf je pc samen te stellen. Dat is mogelijk vanaf duizend euro, waarbij je zelf ieder onderdeel kunt kiezen, van de chipset tot het moederbord, de behuizing, het geheugen en meer specifieke onderdelen waarmee je je pc naar eigen hand kunt zetten. Bij die componenten gaat het deels om bekende merken als MSI, Intel en AMD, en deels om componenten onder de eigen naam van NZXT. Op basis van je gekozen budget stelt NZXT een game-pc samen die je op ieder los onderdeel kunt aanpassen, al dan niet tegen een meerprijs per onderdeel. Bij sommige onderdelen kun je ook de kleuren naar smaak wijzigen.

Met name bij de randapparatuur kun je losgaan. NZXT maakt gebruik van zijn eigen BLD-configurator, een handig tooltje waarmee je direct ziet hoe je pc en randapparatuur eruit komen te zien. Zo zijn barebone-toetsenborden beschikbaar als solide basis om een gepersonaliseerd toetsenbord op te bouwen. Je kunt er bijvoorbeeld MX-compatibele switches en keycaps aan toevoegen om een aangepast toetsenbord te krijgen. Hetzelfde geldt voor het personaliseren van je muis; ook daarbij kun je stoeien met gewaagde kleurencombinaties.

Of de verschillende componenten daadwerkelijk zo goed zijn als NZXT belooft, mag een geluksvogel zelf ondervinden. Zeker als je al langere tijd een pc hebt willen bouwen maar er nooit de tijd of inspiratie voor had, bieden NZXT en Tweakers je namelijk een mooie kans! We selecteren één communitylid dat via Tweakers de door hem of haar gewenste game-pc mag laten bouwen door NZXT om hem vervolgens aan de tand te voelen en na afloop te houden!

Doe mee met het NZXT-Testpanel en maak kans op je eigen game-pc!

NZXT geeft de Tweakers-community de mogelijkheid om op basis van een lijst met onderdelen zelf een game-pc samen te stellen. Uit alle inzendingen wordt één deelnemer random geselecteerd. De gelukkige mag zijn of haar pc bestellen op de website van NZXT! De onderdelen worden gebruikt om in Duitsland een game-pc in elkaar te zetten. Daarna wordt deze pc opgestuurd naar de winnaar, die het systeem uitvoerig dient te testen, het bestelproces beschrijft en over een aantal losse onderdelen zijn of haar ervaring deelt. Uiteraard blijft de desktop daarna gewoon op zijn plek staan. Kortom: de winnaar mag hem houden, als dank voor de tijd en moeite die erin zijn gestoken.

Het is belangrijk dat de geselecteerde winnaar screenshots/screencaptures maakt van het online bestelproces, zodat de gekozen onderdelen en kleuren goed in beeld zijn. We zijn ook benieuwd waar de game-pc uiteindelijk is terechtgekomen, dus ook dat mag je met behulp van een paar mooie foto’s laten zien.

Wil jij kans maken op een nieuwe game-pc, en in een review je bevindingen opschrijven over het samenstellen, het bestelproces en een aantal losse componenten? Meld je dan aan via onderstaande poll en vul de componentenlijst in. Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van de componenten? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in de testuitslag.

Wil jij een NZXT-systeem samenstellen en reviewen?

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

Geen zin om te wachten op de uitslag van de poll? Je kunt hier natuurlijk al een kijkje nemen bij alle mogelijkheden om zelf een game-pc samen te stellen.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 1 juni 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 9 juni 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De componentenlijst behorende bij de poll moet verplicht worden ingevuld.

De winnaar krijgt uiterlijk 11 juni 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en NZXT zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Waarden van de componenten kunnen variabel zijn i.v.m. dagprijzen.