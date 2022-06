Tweakers zoekt een nieuwscoördinator

Ben jij het liefst altijd op de hoogte van het laatste technieuws en is Tweakers jouw favoriete platform? Ben jij een ervaren journalist en kun jij haarfijn inschatten welk nieuws wel en niet thuishoort op Tweakers? Voel jij precies aan welk nieuwsfeit uitgeplozen moet worden in een verdiepend artikel en heb je daarnaast ook leidinggevende ervaring? Dan is de functie van nieuwscoördinator bij Tweakers jou op het lijf geschreven!

Wat ga je doen?

Als nieuwscoördinator bij Tweakers heb je de leiding over ons zevenkoppige nieuwsteam, waar je zelf als meewerkend voorman in meedraait. Het is jouw taak om er samen met het team voor te zorgen dat onze bezoekers elke dag kunnen lezen over alle techontwikkelingen die voor hen relevant zijn. Hierbij worden jullie ondersteund door een schil freelancers, die door jou aangestuurd worden. In de praktijk betekent dit dat je de roosters maakt, freelancers aanstuurt, nieuwsverhalen selecteert, knopen doorhakt, de kwaliteit van de content bewaakt en zelf van tijd tot tijd meeschrijft.

Daarnaast ontferm je je over de Tweakers Plus-verhalen, die voor een groot deel bestaan uit achtergronden die inhaken op de actualiteit. Je zorgt voor een constante stroom aan verhalen, scherpt de Plus-formule continu aan, bedenkt nieuwe formats, waarborgt de kwaliteit en werkt samen met collega’s van andere afdelingen om het succes van de Plus-abonnementen te vergroten. Hierbij maak je gebruik van leescijfers en andere data om je keuzes mee te staven.

Onze ideale kandidaat is iemand die:

een passie heeft voor technologie in brede zin;

een echte nieuwsjunkie is;

georganiseerd kan werken en makkelijk overzicht houdt;

graag data-informed te werk gaat;

ervaring heeft met leidinggeven aan een team;

affiniteit heeft met de doelgroep van Tweakers;

snel kan schrijven, maar dan wel foutloos en accuraat.

Over ons

Je werkplek is Tweakers HQ aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd voor ontspanning, met bijvoorbeeld gaming en het bespelen van de nieuwste producten die zijn binnengekomen. Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met diverse achtergronden in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen, en dat past dan weer goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent, en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij?

een 36-urige werkweek

een salaris in schaal J van de cao Uitgeverijbedrijf; de hoogte is afhankelijk van opleiding en ervaring;

een keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procentpunt vakantiegeld);

een jaarlijkse winstdeling;

flexibiliteit om deels thuis en deels vanaf de redactie te werken;

de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via de interne Academy van DPG.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als nieuwscoördinator bij Tweakers? Reageer dan uiterlijk 15 juni 2022 via dit formulier met jouw cv en motivatie. Je krijgt na de sluitingsdatum van de vacature altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een gesprek in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Stuur dan een mailtje naar Koen Crijns (koen.crijns@persgroep.net).