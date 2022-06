DDA: backend development met mobile gateways als sleutel tot open landschap

Hoezo is mobile app development traag en duur en zorgt het voor veel dubbel werk? Door backend-developers nauwer (en vaak ook eerder) te betrekken bij het proces maken digital agencies dingen mogelijk waar het IT-landschap van opdrachtgevers zelf vaak niet toe in staat is. Hoog tijd om de stille krachten in de spotlights te zetten, zo betogen Ennio Brands en Lotte Nijland (Move4Mobile) tijdens de Tweakers Developers Summit op 23 juni 2022.

Bij een digitaal bureau werken developers (frontend, backend, fullstack) in multidisciplinaire teams samen met digital designers, strategen, data-analisten, tech leads, testers en contentspecialisten. Deze teams werken samen aan een digitale oplossing voor hun klanten; van een e-commerceplatform, dating-app of datagedreven verzekering tot een digitale zorgverlener.

In projecten zijn backend-specialisten “altijd wel een beetje de verkenners”, zegt Ennio Brands, technical director bij ‘mobile first’-agency Move4Mobile. “Zij zien hoe een IT-landschap bij de klant in elkaar steekt, wat er mogelijk is en wat wij moeten bouwen om de gebruiker uiteindelijk de allervetste app te kunnen bieden. Het werk van backend-specialisten geeft het team vooral een bepaalde vrijheid en creativiteit in de rest van het project.”

Sleutel tot het bestaande landschap

Move4Mobile, dat aangesloten is bij Dutch Digital Agencies (DDA), werkt voor diverse klanten, van start-ups tot corporates. Ennio: “Wij ontwikkelen productvisies voor de oplossingen die wij maken, zodat het high-end oplossingen worden die klaar zijn voor de toekomst; waardevol voor de business en geliefd bij gebruikers. Om deze visie te realiseren, zijn onze backenders cruciaal. Wij gebruiken de backend als sleutel tot het bestaande landschap, om vervolgens zelf wat bijzonders neer te zetten.”

“We zoeken steeds naar de sweet spot, dus wat de gebruiker nodig heeft, waar de waarde voor de klant ligt en wat er technisch mogelijk is” Een project begint vaak met een behoefte of wens bij de klant. “Vaak is dat een mobile app die de verwachtingen van eindgebruikers moet waarmaken of zelfs overtreffen”, zegt Lotte Nijland, creatief strateeg bij Move4Mobile. “De lat ligt dan direct al hoog. Maar als je naar het landschap erachter kijkt, is dat vaak nog niet geschikt om het waar te maken. Wij kijken hoe we het technisch alsnog kunnen realiseren. Wij zoeken altijd naar de sweet spot: de ultieme match waarbij we een oplossing ontwikkelen die de gebruiker fantastisch vindt, die waarde oplevert voor de business én die technisch futureproof is. In dit proces hebben wij onze backend-specialisten hard nodig.”

Mobile gateway

Door een mobile gateway te bouwen als ‘tussenlaag’ tussen de frontend en backend van de app enerzijds, en de backend van de klant anderzijds, zijn developers voor het bouwen van een moderne mobile app niet afhankelijk van het landschap van die klant. Ennio: “Deze bouwen we vaak met PHP, maar we wijken er ook weleens van af met Java of Node.js. We geven onze developers de ruimte om te experimenteren, maar het kan ook voorkomen dat de klant alleen met een bepaalde tooling of taal werkt. We hebben zelfs weleens wat in Go gedaan. Dat is wat exotischer, maar die ruimte is er.”

“Met ons backend-team zijn we inmiddels best goed geworden in het bouwen van mobile gateways”, zegt Ennio. “En dat is belangrijk ook, want daarmee kun je snel door naar de toekomst. We kunnen hierdoor met features komen die niet mogelijk zijn in het landschap van de klant, maar wel in onze eigen gebouwde mobile gateway.” Dit betekent overigens niet dat bij elke klant dezelfde situatie wordt gecreëerd. “Het kan ook zijn dat we een mobile platform bouwen waarbij de gateway de api is. Wat we maken, moet in ieder geval flexibel en daarmee toekomstbestendig zijn. Daarin krijgt de backender veel verantwoordelijkheid. Iets wat veel klanten bijvoorbeeld willen, zijn pushnotificaties in hun mobile app. Dat is iets wat je in de backend al mogelijk maakt. Bovendien kun je in de gateway realiseren dat je meer grip krijgt op data, waardoor je het gedrag van de gebruikers in beeld krijgt. Ook dat heeft veel waarde.”

Teams worden steeds groter

In de digital agency van Lotte en Ennio werken multidisciplinaire teams aan projecten. “Deze teams worden steeds verfijnder”, ziet Lotte. “Vroeger bestond zo’n team uit een aantal frontend- en backend-developers en misschien nog een UX-designer. Nu is er vaak ook nog een data-analist bij betrokken en een strateeg. Afhankelijk van het project sluiten ook nog andere specialisten aan, bijvoorbeeld wanneer security extra belangrijk is. Het design is inmiddels uitgesplitst in verschillende deelexpertises en die ontwikkeling zie je ook terug in het backend-stuk. Teams worden zo steeds groter en doordat je gebruikmaakt van elkaars ervaring kun je meer snelheid behalen, van elkaar leren en kwaliteit leveren."

Omdat geen mobile app hetzelfde is en je als developer vaak ook nog aan verschillende projecten tegelijk werkt, is werken in een digital agency leuker dan ergens anders, vindt Lotte. “De ene keer werk je aan een fintech-project, de andere keer draait het om digitale media of e-commerce. Je wordt hierdoor echt uitgedaagd om buiten je comfortzone te treden. Bij een verzekeraar gaat het bijvoorbeeld al snel om privacy en veiligheid, maar je kunt ook betrokken zijn bij een project voor een streamingdienst, waarbij je moet nadenken over snelheid en performance bij het verzenden van grote hoeveelheden data.” Als backend-specialist bouw je hier in sprints mee aan oplossingen voor de klant, maar ben je ook vaak betrokken bij het strategische proces. “Je kunt namelijk nooit alles in één keer doen en er is veel samenspraak nodig. Waar staat je app over twee jaar en wat moet je nu al technisch aanpassen om toekomstige features mogelijk te maken?”

Pragmatisme is belangrijk

Als backend-specialist bij een digital agency is het belangrijk om pragmatisch te denken. “Projecten hebben altijd een kop en een staart; je weet dat je met bepaalde kaders moet gaan werken om tot een release te komen”, zegt Ennio. “Een voorbeeld is een app voor zowel intern gebruik bij een klant als voor externe gebruikers. De eerste groep gebruikers kan met single sign-on inloggen, maar de andere groep juist niet. Dan ligt er de uitdaging om te kijken hoe je die gebruikersflows samenbrengt. Dat vraagt ook dat je wat verder kijkt dan alleen naar het developmentproces. Je moet echt in het voortraject al nadenken over de oplossingsrichting.”

De ‘klassieke’ backender roept - overigens onterecht - het beeld op van het wat stillere type dat liever op “Er zit wel wat magic in het werk van backend-developers, veel is ervan afhankelijk"

de achtergrond zijn of haar werk doet. Volgens Lotte mogen backenders wel wat meer in de spotlights staan. “Ze hebben een signalerende rol en zien het als het misschien toch handiger is om het nét even anders aan te pakken. Er zit wel wat magic in hun werk, veel is ervan afhankelijk.”

Tijdens de Tweakers Developers Summit op 23 juni zullen Lotte en Ennio namens Dutch Digital Agencies de rol van backend-development belichten, aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden. Ennio: “Iedereen heeft wel iets aan dit verhaal, denk ik, en dus niet alleen backenders. Wij werken op een bepaalde manier omdat het ons een zekere vrijheid geeft. Door een mobile gateway hoef je het landschap niet aan te passen, wat ook interessant is voor andere rollen, waaronder productowners en CTO’s. Rondom mobile app development hangt nu vaak het idee dat het duur is, langzaam gaat en dubbel werk oplevert omdat veel native moet gebeuren. Maar juist door de rol van backenders te vergroten, versnel je de time-to-market en vergroot je het potentieel van wat mogelijk is met mobile app development.”

