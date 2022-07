Waarom we op Tweakers analytische cookies gebruiken, en welke dat zijn

Onlangs is Tweakers overgestapt naar advertenties zonder thirdpartytracking. Dat betekent dat er geen trackingcookies meer geplaatst worden in de advertenties die je op de site ziet. We hebben hierop veel positieve reacties ontvangen, maar jullie hadden ook enkele kritische vragen over de analytische cookies op Tweakers. Graag leggen we daarom uit welke tools we gebruiken, waarom we dat doen en hoe jullie privacy hierbij gewaarborgd is.

De noodzaak van analytische tools

Om Tweakers elke dag een stukje beter te kunnen maken, is het belangrijk dat we weten hoe de site gebruikt wordt en waar jullie als gebruikers behoefte aan hebben. Dat kunnen we op verschillende manieren onderzoeken. Denk aan feedback in de reacties of op het forum, vragenlijsten die we af en toe uitsturen en interviews of tests die we bij gebruikers afnemen. Maar ook geaggregeerde statistieken van het websitegebruik en a/b-tests vormen een belangrijke bron van informatie.

Die laatstgenoemde inzichten zijn van groot belang, omdat Tweakers veel verschillende type gebruikers kent. Op dagelijkse basis hebben we honderdduizenden bezoekers die de website allemaal nét even anders gebruiken. Niet elke tweaker maakt zijn behoefte of feedback actief kenbaar via bijvoorbeeld het forum. De aannames of hypothese die wij hebben over een bepaalde behoefte of wens, toetsen we daarom vaak via kwantitatieve methoden zoals geaggregeerde statistieken en a/b-tests.

Verwerking in opdracht van Tweakers

Om het websitegebruik in kaart te brengen, maken we naast onze eigen data, zoals de database en logs, ook gebruik van tools van derde partijen. Dit doen we omdat zij gespecialiseerd zijn in het meten en analyseren van websitegebruik. Belangrijk hierbij is dat deze partijen in opdracht van Tweakers data verwerken. De afspraken daarover zijn contractueel vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, conform de AVG, en deze partijen mogen de verzamelde data niet gebruiken voor eigen doeleinden. Jullie privacy is hierbij dus gewaarborgd.

Op Tweakers hebben we dergelijke afspraken met Snowplow, Webtrekk, SiteSpect en Usabilla. Voor die partijen worden dus ook analytische cookies geplaatst. Welke specifieke cookies dat zijn, kun je lezen in ons cookiebeleid en de cookievoorkeuren. Wat deze tools precies doen en waarvoor we ze gebruiken, hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Snowplow

Met Snowplow houden we bezoekersstatistieken bij. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld zien welke artikelen het beste gelezen worden, weten we hoe vaak een specifieke websitefunctionaliteit gebruikt wordt en kunnen we analyseren waar bepaalde verschillen vandaan komen. Data wordt met Snowplow serverside verzameld: wij hebben volledige controle over welke informatie wordt verzameld en doorgestuurd en daarnaast blijft alle data in ons beheer.

Webtrekk

Webtrekk is de tool die we vóór Snowplow gebruikten voor bezoekersstatistieken en wordt daarom momenteel uitgefaseerd. Webtrekk is privacyvriendelijk, maar wordt door adblockers aangeduid als wcfbc.net.

Sitespect

Met SiteSpect kunnen we a/b-tests uitvoeren, waarbij cookies gebruikt worden om bezoekers in verschillende groepen in te delen en de resultaten te meten. Bij een a/b-test krijgt een deel van de bezoekers een variant te zien van een tekst, knop, lay-out of ander website-element. Hiermee kunnen we controleren of een bepaalde wijziging in een behoefte voorziet en beter presteert.

Usabilla

Usabilla gebruiken we om de gebruikerstevredenheid van bepaalde onderdelen van de website te meten en kwalitatieve feedback op te halen. Het aantal vertoningen van ‘slide-in surveys’ is beperkt tot één keer per 60 dagen, zodat je als gebruiker niet te vaak geconfronteerd wordt met dergelijke onderzoeken. Feedback via deze tool is waardevol voor ons, dus we moeten hierin continu zoeken naar een balans.

Uitzondering maken voor Tweakers in je adblocker

Veel adblockers blokkeren standaard ook een of meerdere van de genoemde tools, hoewel deze tools privacyvriendelijk zijn. We missen daardoor relevante informatie die we nodig hebben om de website beter te maken. Alleen op basis van de juiste inzichten van alle type gebruikers kunnen we jullie behoeftes meenemen in het ontwikkelen van nieuwe features.

Daarom vragen we iedereen om voor Tweakers een uitzondering te maken in je adblocker. Hoe je dat doet, lees je in onze uitleg. Onze advertenties zijn veilig, privacyvriendelijk en bevatten geen thirdpartytracking. Daarnaast is je privacy gewaarborgd in de analytische tools die we gebruiken, door de afspraken die we hebben gemaakt met deze partijen.