Wat zou jij willen doen op het Tweakers Huisfeestje? Houd 8 oktober alvast vrij

Het Tweakers Huisfeestje is terug van drie jaar weggeweest. In 2019 organiseerden we het voor de eerste keer, ter ere van onze 21e verjaardag. En ook al is 24 geen jubileumjaar, we willen toch weer graag een feestje met elkaar bouwen. Wil je erbij zijn? Houd dan 8 oktober alvast vrij in je agenda.

Voor wie het de vorige keer niet heeft meegekregen: de opzet van het huisfeestje is simpel. We gaan een avond lang met een paar honderd tweakers leuke dingen doen. Bij de vorige editie konden we genieten van lekker eten, whisky proeven, nieuwe en oude videogames spelen, ons vermaken met bordspellen, leren solderen, een quiz spelen, tafelvoetballen, losgaan met jenga en nog veel meer. Kijk hier voor een impressie van die editie.

Een aantal dingen van het komende Tweakers Huisfeestje weten we al. Zoals gezegd, vindt het feestje plaats op 8 oktober. De locatie is IJland (voorheen Undercurrent) op de NDSM-werf in Amsterdam. Om 16.00 uur openen de deuren en tegen 22.00 uur breien we er een eind aan. We hebben al een opzet voor de verschillende thema's waar de activiteiten onder zullen vallen, de zogeheten area's, en zijn benieuwd naar jullie suggesties voor de invulling daarvan.

Welke area's we hebben, gaan we nog niet verklappen, maar verwacht onder andere activiteiten in thema's zoals pc- en consolegames, tabletopgames en workshops. Wij hebben zelf natuurlijk al ideeën over de invulling, maar we willen vooral van jullie horen wat jullie graag tijdens het feestje willen doen.

Plaats jouw suggesties in de reacties

Heb je een favoriete game die niet mag ontbreken of is er juist een bordspel waar je gek van bent? Ben of ken jij iemand die een hele toffe workshop kan geven? Laat het dan weten in de reacties. Alle suggesties voor invulling van de avond zijn welkom, zolang je maar het idee hebt dat jij en je medetweakers er plezier aan zullen beleven.

Ben jij erbij?

Wat? Het Tweakers Huisfeestje

Wanneer? Zaterdag 8 oktober 2022

Waar? IJland in Amsterdam

Tijd? 16.00 - 22.00 uur