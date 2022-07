Wil jij als freelanceredacteur aan de slag op de nieuwsredactie van Tweakers?

De nieuwsredactie van Tweakers zoekt een freelanceredacteur voor het schrijven en publiceren van technieuwsberichten. Ben je een techliefhebber en vind je het leuk om te schrijven? Misschien is de nieuwsredactie van Tweakers dan de plek voor jou om die twee passies te combineren.

Als freelanceredacteur bijdragen aan nieuws

Als freelancer draag je minimaal vier uur per week bij aan het nieuwsaanbod van Tweakers. Om hoeveel uur het in de praktijk gaat, kan per week verschillen. Het kan gaan om uren in de avonden, de weekenden en overdag op werkdagen. Je werkt vanuit huis en krijgt per uur betaald.

Je werkzaamheden bestaan uit het vinden en uitwerken van nieuwsonderwerpen die de community van Tweakers interessant vindt. Daarbij doe je aan eigen nieuwsgaring en maak je gebruik van verschillende nieuwsbronnen en input van onze betrokken lezers. Je doet dit in samenwerking met de nieuwsredactie.

Wat voor iemand zoeken we?

We zoeken een freelanceredacteur die in de breedte enthousiast is over de onderwerpen waarover Tweakers nieuws brengt en waar onze lezers graag over willen lezen. Daarbij gaat het van kleine zuinige computingboardjes tot grote energieslurpende datacenters en van smartwatch, -home en -phone tot privacy en security. Je hoeft natuurlijk niet direct expert te zijn op ál die gebieden, maar je volgt het technologienieuws al op de voet en vindt het leuk om in die onderwerpen te duiken en daarover te schrijven. Schrijfervaring is wel een vereiste, liefst op techgebied.

Interesse?

Lijkt het je wat om als freelancer voor de nieuwsredactie aan de slag te gaan? Meld je dan aan door je motivatie en wat achtergrondinformatie zoals een eventueel portfolio, je studie en/of werkervaring en interesses, te sturen naar wout@tweakers.net. Ook als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen.