Google voegt ondersteuning passkeys toe aan bètaversie Play Services en Chrome

Google heeft ondersteuning voor passkeys toegevoegd aan de Canary-versie van Chrome en de bèta van Google Play Services. Passkey is een implementatie van de FIDO-sign-instandaard waarbij geen wachtwoord nodig is. Later dit jaar verschijnt de functie in de stable channels.

Via de toegevoegde ondersteuning wordt het voor Android-gebruikers mogelijk om een nieuwe passkey aan te maken op hun Android-apparaten. In een app die de functie ondersteunt, krijgt men dan een pop-upmelding te zien waarbij in een eerste stap gevraagd wordt om accountinformatie te controleren. In een vervolgstap wordt gevraagd om een authenticatie via een vingerafdruk, een gezichtsscan of een schermontgrendeling via een patroon. Inloggen met passkeys gebeurt op dezelfde wijze. Google stelt dat de passkeys worden beheerd en gesynchroniseerd via de Google-wachtwoordmanager op Android. De passkeys worden opgeslagen in de cloud. Hierdoor wordt het voor gebruikers die hun toestellen verliezen, mogelijk om op een nieuw toestel in te loggen via de FIDO-authenticatiemethode.

Ontwikkelaars van websites kunnen voortaan ook ondersteuning voor passkeys toevoegen aan hun websites. Ze dienen daarvoor de WebAuthn-api te ondersteunen die in de Canary-versie van Chrome zal zitten. Chrome-gebruikers zullen dan in staat zijn om in te loggen op de desbetreffende websites via de nieuwe FIDO-sign-instandaard. Als een website ondersteuning heeft toegevoegd voor passkeys, kan die site op zijn beurt een QR-code genereren die door een Android-apparaat gescand kan worden met de Google Play Services-bèta waarna met de FIDO-methode wordt ingelogd.

Volgens Google verschijnt er later dit jaar een api voor Android-apps. Hierdoor krijgen de ontwikkelaars de mogelijkheid om native ondersteuning voor de nieuwe FIDO-sign-instandaard in te bouwen in hun apps. Gebruikers van die apps zullen volgens Google voorlopig nog steeds de optie krijgen om wachtwoorden te gebruiken.

Passkey is de naam die techbedrijven geven aan de FIDO-authenticatiestandaard die in mei van dit jaar naar voren is geschoven door Google, Apple en Microsoft. Deze techbedrijven stelden toen dat ze 'binnen het jaar' ondersteuning gingen toevoegen voor de FIDO-standaard in hun verschillende soorten software. Volgens Google is passkey veel veiliger dan een conventionele authenticatiemethode omdat het geen wachtwoord vereist en gebaseerd is op publickeycryptografie. FIDO staat voor Fast IDentity Online. De makers hopen met deze standaard wachtwoordloze authenticatie mogelijk te maken.