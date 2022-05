Belgisch wetsvoorstel voor metadataretentie is 'feitelijk verbod op Signal'

Chatapp Signal wordt mogelijk illegaal door een wetsvoorstel in België. Dat voorstel schrijft voor dat communicatie-apps een bepaalde periode lang gegevens moeten bewaren over hun gebruikers, maar Signal slaat die gegevens nooit op.

Het wetsvoorstel, nu nog getiteld 'betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten', telt 804 pagina's en is doorgenomen door de redactie van De Standaard. Die komt samen met cryptograaf aan de KU Leuven Bart Preneel tot de conclusie dat Signal onder deze wetgeving niet in België kan opereren zonder zijn handelswijze aan te passen. Het lijkt waarschijnlijker dat Signal dan eerder geen diensten meer aanbiedt in het land.

Het voorstel schrijft voor dat metadata over communicatie op het platform bijgehouden moet worden en dat die gegevens niet versleuteld opgeslagen mogen worden. Dit zodat autoriteiten in het land de gegevens kunnen opvragen in het kader van de misdaadbestrijding.

Signal is juist ontworpen om zo min mogelijk data over zijn gebruikers en de inhoud van berichten te hanteren en op te slaan. Alles dat wel gehanteerd en opgeslagen wordt, is juist zo veel mogelijk onderhevig aan encryptie. De Standaard omschrijft het als een 'feitelijk verbod op Signal'. De krant concludeert hetzelfde voor de Tor-browser.

Een voorbeeld van metadata die bewaard moet worden, is de afzender van een bericht. Signal doet dit in veel gevallen al niet. In 2018 kwam het met de sealed sender-functionaliteit en die is inmiddels tussen contactpersonen die elkaar kennen zonder tussenkomst van gebruikers geactiveerd. Volgens het wetsvoorstel staat op het niet meewerken aan de voorschriften een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar of een boete van maximaal 20.000 euro.

In België wordt al langer strijd geleverd door voor- en tegenstanders van encryptie en metadataretentie. In 2021 vernietigde het Belgisch Grondwettelijk Hof de dataretentiewet van het land nog. Dit wetsvoorstel schrijft geen encryptieverbod voor, maar zegt daar wel over: "Net als elke doelstelling is [versleuteling] natuurlijk niet absoluut en komt het aan de wetgever toe om de limieten vast te stellen waarbinnen de voorkeur moet uitgaan naar versleuteling." De Standaard vermeldt niet wanneer een definitief besluit over de wet genomen wordt door het federaal parlement.