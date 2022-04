Apple geeft ontwikkelaars 'verouderde' apps toch meer tijd om updates te maken

Apple gaat ontwikkelaars indien nodig meer tijd geven om 'verouderde' apps bij te werken. Het bedrijf hanteert op zijn App Store een beleid dat apps die 'niet meer functioneren als bedoeld, huidige richtlijnen niet volgen of verouderd zijn' van het platform af moeten.

Indien een applicatie om die redenen gevaar loopt om verwijderd te worden, kreeg de ontwikkelaar aanvankelijk 30 dagen de tijd om de app bij te werken. Die regel geldt sinds 2016 op het Apple-platform, maar recente kritiek op het systeem lijkt erop te wijzen dat de iPhone-maker sinds kort de regel actiever handhaaft. Dat leidde een week geleden tot aandacht op verschillende nieuwswebsites, waaronder The Verge.

Getroffen ontwikkelaars, zoals de man achter Protopop Games, noemde de maatregelen 'oneerlijk voor onafhankelijke ontwikkelaars'. Onder zijn tweet verzamelden zich meerdere kleine ontwikkelaars die hetzelfde bericht hadden ontvangen van Apple en daar kritisch op waren. Veel zijn van mening dat hun app geen update nodig heeft en het te veel gevraagd is om zaken bij te werken binnen 30 dagen. Een update betekent dat er nieuwe targets behaald moeten worden, die mogelijk in een sneller tempo opgesteld worden dan een indie-ontwikkelaar kan bijbenen.

Schijnbaar in reactie daarop creëert Apple nu de mogelijkheid voor wat meer coulance. "Ontwikkelaars, inclusief zij die recent een bericht hebben ontvangen, zullen meer tijd krijgen als dat nodig is: maximaal 90 dagen." Aanleidingen voor ontwikkelaars om het bericht te ontvangen, zijn een gebrek aan updates sinds drie jaar en het 'niet behalen van een minimale downloaddrempel in de voorgaande twaalf maanden'.

Google heeft soortgelijke regels bij zijn Play Store ingevoerd, maar daar zijn de gevolgen milder: indien een app in de ogen van Google verouderd is, zal hij minder goed vindbaar worden op het platform, maar van verwijderen is geen sprake.