Microsoft trekt volgend jaar stekker uit Xbox 360 Store

De digitale Xbox 360 Store gaat op 29 juli 2024 permanent offline; gebruikers kunnen in die winkel dan geen nieuwe games meer kopen. Een deel van de 360-games blijft nog wel beschikbaar voor nieuwere generaties Xbox, met behulp van backwards compatibility.

Hoewel het kopen van nieuwe digitale games niet meer mogelijk zal zijn in de Xbox 360 Store en op marketplace.xbox.com, zal het wel mogelijk blijven om reeds gekochte games en dlc te downloaden van de Xbox-infrastructuur, vertelt Microsoft. Daarnaast vallen 360-games ook digitaal te kopen en te spelen op de Xbox One en Series, mits er sprake is van backward compatibility. Het Wikipedia-artikel hierover stelt dat 633 van de 2154 Xbox 360-games daarvan profiteren, dus wellicht gaan er straks wel Xbox 360-titels verloren die alleen digitaal te verkrijgen zijn in deze Xbox 360 Marketplace.

Dit nieuws kwam eerder dit jaar ook naar buiten, maar toen stond de deadline ingesteld op mei 2023. Microsoft kwam daarop terug en zei dat het bericht toch niet klopte, maar nu blijkt alleen de einddatum anders te zijn.

Naast de Marketplace zal ook de Microsoft Movies & TV-app op de console niet meer werken op die datum. In tegenstelling tot de digitale gamewinkel zullen ook bestaande aankopen dan niet meer toegankelijk zijn. De Xbox 360 is bijna 18 jaar oud.