Microsoft: Xbox 360-marktplaats stopt toch niet

Microsoft laat weten dat er ondanks een eerder bericht geen sprake is van een komende sluiting van de digitale Xbox 360 Marketplace, waar games voor deze oudere console zijn aan te schaffen. Het bericht over de sluiting blijkt een fout te zijn.

Onder meer Gematsu laat zien dat een woordvoerder een officiële verklaring heeft gegeven waarin wordt gezegd dat de marktplaats niet wordt gesloten vanaf mei. Wel geeft de woordvoerder een herinnering dat vanaf 7 februari een beperkt aantal games, add-ons en een bepaalde hoeveelheid ingamecontent niet langer is aan te schaffen in bepaalde regio's van de Xbox 360-winkel. Het zou onder meer gaan om titels als Jet Set Radio, Left 4 Dead en Left 4 Dead 2, en Spelunky.

Eerder deze week verscheen er een officieel bericht op de supportpagina van de Xbox 360-marktplaats waarin stond dat de marktplaats voor Xbox 360-games gedurende het volgende jaar wordt gesloten. Spelers werden opgeroepen om Xbox 360-games of dlc tegen mei van dit jaar aan te schaffen. Onder meer het Wario64-Twitter-account berichtte hierover.

Het is niet ongebruikelijk dat marktplaatsen voor oudere consolegames verdwijnen. Zo is het vanaf 27 maart niet meer mogelijk om gameaankopen te doen in de digitale winkels voor de Nintendo Wii U en de Nintendo 3DS.