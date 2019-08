Microsoft geeft besturingssysteem van Xbox 360 een update

Microsoft heeft de software van de Xbox 360 een update naar versie 2.0.17544.0 gegeven. Het OS van de gameconsole uit 2005 heeft daarmee enkele kleine bugfixes en 'andere verbeteringen' gekregen.

Microsoft heeft OS-versie 2.0.17544.0 woensdag vrijgegeven zonder verder veel details over de release vrij te geven, anders dan dat het om 'kleine bugfixes en verbeteringen' gaat. De voorlaatste update die Microsoft voor de Xbox 360 vrijgaf dateert van 22 mei 2018 en die van daarvoor van maart 2016. Ook in die gevallen gingen om kleine bugfixes.

Microsoft startte de verkoop van de Xbox 360 in 2005. In april 2016 stopte het bedrijf de productie van de succesvolle gameconsole, maar Microsoft ondersteunt het apparaat nog wel. In de tien jaar dat Microsoft de Xbox 360 produceerde verschenen er acht verschillende hardwarerevisies.

In 2013 kondigde Microsoft de opvolger van de Xbox 360 aan, de Xbox One. Volgend jaar verschijnt de opvolger van die Xbox-generatie. Microsoft werkt daar onder de naam Project Scarlett aan.