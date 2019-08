Noorse politie gaat ervan uit dat ict-deskundige Arjen Kamphuis omgekomen is

Volgens de Noorse politie is ict-deskundige en securityexpert Arjen Kamphuis hoogstwaarschijnlijk omgekomen bij een ongeluk tijdens het kajakken. De Nederlander is al meer dan een jaar vermist.

De Noorse politie sluit het onderzoek naar de vermissing van Kamphuis en concludeert dat hij is overleden als gevolg van een kajakongeluk. Dat meldt onder andere het Noorse VG. Kamphuis was in augustus vorig jaar in Noorwegen waar hij op 20 augustus nog is gezien in een hotel in het Noorse Bodø.

Voor hij ging had hij in Nederland een kajak gekocht om in de fjorden te varen. Op 29 augustus werd hij als vermist opgegeven en enkele dagen later vond de politie een beschadigde kajak en een peddel aan de waterkant bij de Skjerstad Fjord. Ook dreven persoonlijke bezittingen van Kamphuis daar rond en vond de politie een tent in de buurt met meer spullen.

Bij de zoekactie daarna ontstonden vragen rond zijn vermissing, onder andere omdat de telefoon met simkaart van Kamphuis op 30 augustus nog kort verbinding maakte met drie Noorse gsm-masten. Volgens de politie waren de mobiele telefoon, een computer en andere bezittingen aan de kust van de fjord gevonden door twee Oost-Europese chauffeurs. Die zouden de telefoon kort gebruikt hebben en de simkaart omgewisseld hebben voor een Duitse simkaart.

Kamphuis is een bekende hacktivist en was als beveiligingsdeskundige betrokken bij het adviseren van WikiLeaks en hij hielp bij het vinden van lekken in de telsoftware voor Nederlandse verkiezingen. Ook kreeg hij bekendheid met zijn samen met Silkie Carlo geschreven boek 'Information Security for Journalists' en gaf hij veel lezingen, onder andere begin vorig jaar nog tijdens TEDx Delft. In 2002 was hij de initiatiefnemer van de Motie Vendrik om de overheid te verzoeken minder afhankelijk te worden van partijen als Microsoft en van 2007 tot 2011 adviseerde hij toenmalig staatssecretaris Heemskerk over het gebruik van open standaarden in het kader van het actieplan NOiV. Hij was oprichter van it-adviesbedrijf Gendo en was werkzaam voor Pretty Good Knowledge.

Kamphuis was 46 jaar toen hij vermist werd.