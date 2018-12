Naasten: ict-deskundige Arjen Kamphuis koos misschien zelf voor verdwijning

De naasten van de vermiste securitydeskundige Arjen Kamphuis houden er rekening mee dat hij nog leeft en er zelf voor koos te verdwijnen. Hij heeft zich eerder al een keer op soortgelijke wijze teruggetrokken en er zijn sporen die er mogelijk op wijzen dat dit nu ook het geval is.

In een stuk in het AD meldt Kirk Wiebe, collega van de in Noorwegen verdwenen Kamphuis, dat de sporen die naar Duitsland leiden, mogelijk wijzen op een vrijwillige verdwijning. De 47-jarige Kamphuis heeft daar zelf jarenlang gewoond. Vlak na zijn verdwijning werd een Duitse simkaart in zijn telefoon gestopt en hij is naar verluidt nog gesignaleerd in Denemarken, dat tussen Noorwegen en Duitsland in ligt. Ook onderzoeken zijn vrienden een betaling aan Deutsche Bahn, kort voor zijn reis.

Zijn eerdere vrijwillige verdwijning geeft weliswaar hoop, maar toen hij die keer van de radar verdween na een stressvolle periode, hield hij vrienden wel op de hoogte. De Noorse politie houdt de mogelijkheden van een ongeluk of een misdrijf nog steeds open. Het onderzoek staat nagenoeg stil, waarschijnlijk door een gebrek aan nieuwe ontwikkelingen.

Vrienden en collega's delen volgende week, bij de 35e editie van Chaos Communication Congress in Leipzig, 60.000 'find Arjen'-stickers uit, in de hoop dat bewustwording onder zo'n 17.000 gelijkgestemden leidt tot zijn vondst. Kamphuis is sinds 20 augustus vermist.