Sommige Xiaomi Mi A2-smartphones belanden in bootloop na update

Sommige Xiaomi Mi A2-gebruikers melden dat hun telefoon in een bootloop is beland na het uitvoeren van de beveiligingsupdate van december. De bug lijkt niet alle gebruikers te treffen. Er is vooralsnog geen oplossing.

Gebruikers op onder meer in een topic op GoT, op XDA-Developers en op Miui.com maken melding van de bootloopbug. Het herstellen van de software lijkt tot nu toe niet te werken. Gebruikers komen het Recovery-menu niet in en kunnen via Fastboot niet de bootloader ontgrendelen vanwege een foutmelding. Daardoor zitten ze vooralsnog met een gebrickte telefoon.

In tegenstelling tot de problemen met de update van vorige maand op de Mi-telefoons met Android One lijkt het probleem zich nu niet te beperken tot Nederlandse gebruikers. In de diverse topics zijn ook gebruikers uit andere landen. Gezien het aantal reacties in de topics lijkt het probleem een klein deel van de bezitters van de telefoon te treffen.

Xiaomi heeft nog niet gereageerd, maar verwijst klanten naar de webwinkels waar ze de telefoon hebben gekocht. Het is nog onbekend wat de bug veroorzaakt en wat mensen kunnen doen. Gebruikers met een ontgrendelde bootloader kunnen een firmware flashen om het probleem op te lossen.