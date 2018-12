D66 komt met initiatiefwet voor omgang met zero days bij overheid

De Nederlandse politieke partij D66 wil een initiatiefwet indienen om voor te schrijven hoe overheidsdiensten moeten omgaan met zero days. Nu zijn daar geen regels voor, maar dat moet volgens de partij veranderen.

Een onafhankelijke commissie moet volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven de afweging maken wat er mag gebeuren met zero days. Nu bepalen inlichtingendiensten en politie dat grotendeels zelf. In sommige gevallen zouden overheden op een gegeven moment zero days moeten melden bij softwaremakers, zo vindt de partij.

Er is nog geen wetgeving op dit gebied in Nederland of in andere landen. D66 wil het idee voor de initatiefwet donderdagmiddag bespreken tijdens het debat over de betrapte Russische spionnen die de MIVD betrapte bij gifgasonderzoekslab OPCW in Den Haag.

De exacte tekst van de initiatiefwet is nog niet beschikbaar, waardoor onbekend is hoe de regels er precies uit zouden zien. Ook is niet duidelijk of de regeringspartij kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer voor dit initiatief.

In het verleden zijn er wel regels opgesteld rond het gebruik van zero days. Voor de AIVD en MIVD is een toetsingskader opgesteld over hoe en wanneer ze zerodaykwetsbaarheden gebruiken. De Tweede Kamer controleert dit. Voor de politie geldt dat ze geen zero days direct mogen inkopen, maar wel hacktools mogen gebruiken die op hun beurt van zero days gebruikmaken.