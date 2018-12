Amazon stuurt Duitser na AVG-verzoek stemcommando's van andere gebruiker

Amazon heeft een Duitser na een verzoek om inzage in zijn data per ongeluk de wav-bestanden gestuurd van alle stemcommando's van een vreemde. Het bleek aan de hand van die bestanden te herleiden wie de vreemdeling was.

Het Duitse magazine c't heeft de vreemdeling opgespoord door de audio te beluisteren en hij schrok van de constatering dat de audio van zijn Echo-apparaten was doorgestuurd naar een vreemde. De man had Echo-apparaten in zijn slaapkamer, douche en woonkamer staan. Amazon stuurde naast de wav-bestanden pdf's en bij Amazon ingevoerde zoektermen mee in zip-bestanden.

Volgens Amazon ging het om een eenmalige, menselijke fout. In eerste instantie had het bedrijf alleen de data van de downloadserver verwijderd en kwam er geen reactie. Nadat het magazine de melding maakte, heeft Amazon wel contact gezocht met beide klanten met uitleg over het voorval.

Klanten hebben het recht om bij bedrijven inzage te vragen in data van henzelf. Dat is mogelijk door de invoering van privacywetgeving AVG in mei van dit jaar. Veel bedrijven hebben daarop de inzage van data mogelijk gemaakt.