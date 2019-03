EU overweegt goedkeuringsprocedure voor custom roms op smartphones en routers

De Europese Commissie overweegt een goedkeuringsprocedure om er zeker van te zijn dat custom firmware op producten als smartphones werkt. Dit vanwege de veiligheid en het vertrouwen van consumenten in de producten. De commissie houdt een consultatieronde.

Volgens de Europese Commissie zijn apparaten met radio-technologie als smartphones en routers steeds vaker achteraf te herprogrammeren. Dit betekent dat hardware met nieuwe software anders kan gaan werken. Zo kunnen bepaalde componenten als ventilatoren worden uitgeschakeld en kan het energieverbruik worden opgeschroefd. Deze veranderingen kunnen volgens de commissie een invloed hebben op de veiligheid van een product. Met radio-apparatuur worden onder meer apparaten die draadloos met internet kunnen verbinden bedoeld.

De commissie is ook bang voor netwerkproblemen. Zo kan firmware ervoor zorgen dat een apparaat op frequenties werkt waar het van de landelijke overheden niet op mag werken. Ook kan nieuwe firmware volgens de commissie impact hebben op het gebruik van een telefoon, waardoor bijvoorbeeld hulpdiensten moeilijker te bereiken kunnen zijn. Dit zou ook een inbreuk maken op het consumentenvertrouwen in zulk soort apparaten.

Hoewel het ontwikkelen van deze software volgens de commissie moeilijk kan zijn, kan de software in sommige gevallen ook online worden gevonden. Deze firmware kan door derden zijn gemaakt en gepubliceerd zonder enige garantie dat de telefoon daarna nog normaal werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan custom roms voor smartphones.

Op dit moment is er al wetgeving die de veiligheid van telefoons garandeert, maar die heeft alleen betrekking op de eerste uitgave van een telefoon. De software die er daarna op kan worden gezet valt niet onder die wetgeving.

Daar overweegt de commissie nu verandering in brengen. Concreet denkt de commissie aan vijf opties. Bij de eerste blijft de situatie zoals die nu is. De tweede vraagt om zelfregulatie van fabrikanten, waarbij ze er zelf voor zorgen dat de firmware voor radio-apparatuur de veiligheid en bruikbaarheid van een telefoon niet in gevaar brengt.

Bij de laatste mogelijkheden voert de Europese Unie zelf regels in. Optie drie stelt dat 'firmwareproducenten' lidstaten en de commissie informeren over de manier waarop de software de veiligheid en bruikbaarheid van een apparaat garandeert. De vierde optie geeft aan dat radio-apparatuur 'bepaalde eigenschappen' moet hebben waardoor alleen firmware waarvan is aangetoond dat het aan de voorwaarden voldoet kan worden geïnstalleerd. De laatste mogelijkheid is een combinatie van de derde en vierde opties. De commissie stelt wel dat voorkomen moet worden dat fabrikanten verplichte verificatie gaan misbruiken om te voorkomen dat software van derde partijen gebruikt kan worden.

Het gaat vooralsnog om een overweging waar de Europese Commissie reacties van het publiek en van bedrijven op wil. Onder meer Massimo Banzi, mede-oprichter van Arduino, waarschuwt op Twitter voor de plannen. Hij zegt dat de nieuwe regels ervoor kunnen zorgen dat het installeren van custom firmware straks onmogelijk wordt. De feedbackperiode van de commissie eindigt op 4 maart middernacht.

De Europese Commissie benadrukt dat het vooralsnog om een plan gaat en dat er nog niks vaststaat. Er is dus een mogelijkheid dat de commissie op basis van de reacties besluit het plan niet door te voeren. Maar het is ook mogelijk dat het voor ontwikkelaars op basis van dit plan straks lastiger wordt om eigen firmware te ontwikkelen en te publiceren. Daarvoor zou een gebruiker of ontwikkelaar dan afhankelijk kunnen zijn van de Europese Unie of de telefoonfabrikant.