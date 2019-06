Xbox Project Scarlett krijgt Zen 2-cpu met Navi-gpu en komt in 2020

Microsoft heeft de opvolger van de huidige Xbox-generatie aangekondigd, genaamd Project Scarlett. Halo Infinite zal de eerste titel zijn die uitkomt voor de nieuwe spelcomputer. Daarnaast zal de console met Zen-cpu 'alle games van alle voorgaande Xbox-consoles afspelen'.

Xbox-baas Phil Spencer deed de aankondiging tijdens de E3-persconferentie van Microsoft in Los Angeles en AMD maakt het nieuws gelijktijdig bekend op zijn site. De console is volgens Spencer volledig voor gaming ontwikkeld door het team dat ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van de Xbox One X.

In een video vertelt dat team dat de console een custom AMD Zen 2-cpu en een Radeon Navi-gpu met gddr6 krijgt. Het gaat om een Navi-gpu op basis van de volgende generatie RDNA-architectuur van AMD, met hardwarematige ondersteuning voor raytracing. Dit is de opvolger van RDNA-architectuur die de basis vormt van de RX 5700-videokaarten. Het systeem gaat 120fps-weergave en 8k-resoluties ondersteunen, evenals variabele refresh rates.

Daarnaast legde Microsoft de nadruk op de aanwezigheid van een ssd, die ook dienst doet als 'virtueel werkgeheugen'. Het bedrijf heeft het over 'een nieuwe generatie ssd's' zonder verder veel details te geven. Tijdens de presentatie noemden de sprekers meermaals de drastisch verkorte, 'bijna niet bestaande' laadtijden.

Wat eigenschappen betreft komt Project Scarlett daarmee sterk overeen met de PlayStation 5 die Sony in april aankondigde. Ook die console krijgt een Zen 2-cpu, Navi-gpu en ook Sony legde de nadruk op de ssd. Bovendien sprak ook Sony over ondersteuning voor raytracing, al is bij zowel Project Scarlett als de PS5 nog weinig bekend over de implementatie daarvan.

Duidelijk is dat de console in 2020 verschijnt en dan samen met Halo Infinity uitkomt. Het nieuwe spel met Master Chief gaat verder waar Halo 5: Guardians eindigde. Ter gelegenheid van de onthulling is ook een nieuwe trailer van Halo Infinite getoond.