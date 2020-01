AMD komt dit jaar met Navi-refresh en videokaarten op basis van RDNA2

AMD gaat dit jaar zowel een refresh van zijn Navi-kaarten uitbengen als producten op basis van de RDNA2-architectuur. De huidige Navi-kaarten zijn gebaseerd op de eerste RDNA-generatie. AMD maakte eerder al bekend dat de RDNA2-kaarten hardware krijgen voor raytracing.

AMD-ceo Lisa Su gaf de details over de komende videokaarten tijdens een teleconferentie over de dinsdag gepresenteerde kwartaalcijfers. Een transcriptie daarvan is te lezen bij Seeking Alpha. Su zegt dat we mogen verwachten dat dit jaar de eerste generatie van Navi-kaarten een refresh krijgt. Ze meldt ook dat producten met de volgende generatie van de RDNA-architectuur deel zullen uitmaken van de line-up in 2020.

Misschien betekent dit dat AMD high-end videokaarten uitbrengt op basis van RDNA2 en met een refresh van de Navi-kaarten komt voor het lagere segment. Het bedrijf heeft eerder een soortgelijke strategie toegepast met zijn Polaris- en Vega-gpu's. Wanneer de nieuwe videokaarten uitkomen, is nog niet bekend. Wel zegt Su dat AMD tijdens zijn Financial Analyst Day op 5 maart meer details bekend zal maken.

AMD gaf vorig jaar bij de aankonding van de RDNA-architectuur al een kleine blik op de toekomst. De fabrikant zei toen dat een volgende generatie hardwarematige ondersteuning voor raytracing krijgt. Ook is al bekend dat de Xbox Series X gebruik zal maken van een aangepaste gpu op basis van de RDNA2-architectuur. Sony gebruikt in zijn PlayStation 5 ook een Navi-gpu met ondersteuning voor raytracing, maar AMD en Sony hebben nooit specifiek gezegd op welke versie van de architectuur de gpu is gebaseerd.

De omzet van AMD kwam in het vierde kwartaal van 2019 uit op 2,13 miljard dollar, 50 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst bedroeg 170 miljoen dollar, een stijging van 347 procent ten opzichte van vorig jaar. Het Computing and Graphics-segment, waar Ryzen-cpu's en Radeon-gpu's onder vallen, was goed voor een omzet van 1,66 miljard dollar in het vierde kwartaal. Een jaar eerder was dat 986 miljoen dollar. Over heel 2019 behaalde AMD een omzet van 6,73 miljard dollar, 4 procent meer dan in 2018. De nettowinst bedroeg 341 miljoen dollar, 1 procent meer dan een jaar eerder.