Google kondigt Android-flashtool voor browsers aan

Google heeft de Android Flash Tool onthuld, een tool een waarmee het voor bijvoorbeeld ontwikkelaars relatief eenvoudig is om een Android Open Source Project-build te proberen. Het installeren van een AOSP-build gaat met deze tool rechtstreeks vanuit de browser.

Google schrijft dat het Android Open Source Project al een behoorlijke tijd aanwezig is, maar dat het flashen van builds op een apparaat altijd een aantal handmatige stappen vergde, inclusief een proces voor het invoeren van commando's. Om dat eenvoudiger te maken, komt Google met de Android Flash Tool om een nieuwe Android Open Source Project-build vanuit de browser te proberen.

Een jaar geleden werd dat proces al vereenvoudigd met het Continuous Integration Dashboard; daarmee werd het mogelijk om een laatste versie van het Android Open Source Project te downloaden, maar het het flashen van die versie op een telefoon moest nog altijd handmatig geschieden.

De webtool is alleen nog te gebruiken op Pixel 2-, 3- en 4-smartphones of bepaalde HiKey-ontwikkelbordjes. Verder is een opslagruimte van 10GB nodig en het ontwikkelapparaat moet Linux, macOS, Chrome OS of Windows inclusief een additionele usb-driver draaien. Daarnaast moet de browser ondersteuning hebben voor WebUSB, wat bijvoorbeeld geldt voor Chrome of Edge 79+. Er is geen ondersteuning voor het flashen van Android op tablets of Chrome OS-apparaten.