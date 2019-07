Google overlegt met Android-fabrikanten over 'dualboot' met testversies OS

Google overlegt met fabrikanten van Android-smartphones om ondersteuning te krijgen voor de functie Dynamic System Update. Daarbij kan een telefoon via een virtuele partitie een bèta draaien zonder dat gebruikers hun telefoon hoeven te resetten.

De functie is onder meer bedoeld voor ontwikkelaars om apps te kunnen testen zonder een bèta te hoeven flashen op hun telefoon en zo al hun gebruikersgegevens kwijt te zijn, zeggen diverse Google-mensen in een interview met Ars Technica. Dankzij de functie kunnen gebruikers een tweede besturingssysteem op de /data-partitie zetten, met daarbij gescheiden gebruikersgegevens en accounts. Google verplicht fabrikanten niet om het systeem te implementeren, maar overlegt wel met ze om ze ertoe te bewegen dat te gaan doen.

Gebruikers kunnen booten in het tweede systeem, maar met een reboot komen ze weer terug in het reguliere besturingssysteem. Daardoor is het geen dualboot-systeem, maar meer vergelijkbaar met een live-cd met Linux-distro, zo zeggen zij. Op dit moment ondersteunen alleen Googles eigen telefoons dit. Fabrikanten kunnen ervoor kiezen om gebruikers alleen door hun goedgekeurde builds als tweede OS op een telefoon te zetten, waardoor dit geen manier is om zonder de bootloader te hoeven ontgrendelen custom roms mogelijk te maken.