Namen van AMD Navi-gpu's op basis van RDNA2 verschijnen online

Er zijn enkele details van AMD's aankomende RDNA2-gpu's voor desktops verschenen. Het bedrijf komt vermoedelijk met Navi 21- en Navi 23-gpu's op basis van zijn nieuwe architectuur. Ook werkt het bedrijf aan een refresh van zijn huidige Navi 10-videokaarten.

De details komen van Hardwareleaks, de nieuwe website van Twitter-gebruiker _rogame. Hier deelt hij onder andere de vermeende sku's van de nieuwe chips. Zo meent hij dat AMD onder andere met een Navi 21-gpu komt. Deze chip stond aanvankelijk bekend als 'Big Navi'.

De Navi 21-gpu heeft volgens Hardwareleaks een die-grootte van 505mm². Ter illustratie: de huidige RX 5700XT op basis van de Navi 10-gpu heeft een die van 251 mm². Ook krijgt de Navi 21-gpu vermoedelijk 80 compute units, die gezamenlijk goed zijn voor 5120 cores. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de 5700XT, die over 40 cu's en 2560 cores beschikt. _Rogame geeft hierbij echter zelf aan dat deze specificaties nog niet bevestigd zijn. AMD heeft eerder al wel bevestigd dat de prestaties per watt van RDNA2 tot 50 procent beter zijn ten opzichte van zijn huidige Navi 10-gpu's.

AMD's vermeende Navi 21-line-up. Afbeelding via Hardwareleaks

AMD komt volgens _rogame met vier Navi 21-videokaarten voor gaming. De Navi 21 XTX zou vergelijkbaar zijn met de RX 5700XT 50th Anniversary, terwijl de Navi 21 XT-gpu de RX 5700XT zou opvolgen. De Navi 21 XL wordt in hetzelfde segment als de RX 5700 geplaatst, terwijl de Navi 21 XE vergelijkbaar zal zijn met de RX 5600XT. Het bedrijf zou ook met Pro-varianten voor workstations komen, en Apple krijgt naar verwachting vier Navi 21-varianten, die vermoedelijk gebruikt zullen worden in de Mac Pro en een nieuwe iMac-refresh.

De chipfabrikant komt naar verwachting ook met een Navi 23-gpu, die ongeveer dezelfde die-grootte als de huidige Navi 10-gpu's zal hebben. Deze kaarten maken wel gebruik van de RDNA2-architectuur, en zullen dus naar verwachting beter presteren dan de huidige Navi 10-kaarten. Hardwareleaks heeft echter nog geen namen van deze chips.

_Rogame heeft ook enkele details over AMD's aankomende Navi 10-refresh gedeeld. AMD heeft zelf al bevestigd dat het bedrijf hieraan werkt. De line-up zal volgens _rogame bestaan uit de Navi 10 XT+, de Navi 10 XM+ en de Navi 10 XTE+. Respectievelijk vervangen die gpu's de RX 5700XT, de RX 5600M en de RX 5600 XT. Hoe deze chips gepositioneerd worden tegenover de aankomende RDNA2-gpu's, is nog niet duidelijk.

Meer concrete specificaties over AMD's gpu-line-up voor 2020 zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat AMD zijn RDNA2-referentiekaarten niet van een blower-koeler zal voorzien. Daarnaast heeft AMD bevestigd dat de videokaarten in de planning staan voor eind 2020.

Sku's van Navi 21 Pro, Navi 21 voor Apple en de Navi 10-refresh. Afbeeldingen via Hardwareleaks