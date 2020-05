Rechter VS: FBI heeft toestemming nodig om data van lockscreen te gebruiken

De FBI mag niet zomaar informatie van het lockscreen van een smartphone gebruiken als het daar geen gerechtelijk bevel voor heeft. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald in een zaak waarbij informatie van het lockscreen van een verdachte werd gebruikt.

Dat meldt Ars Technica op basis van de uitspraken van een Amerikaanse rechter in een zaak die tegen Joseph Sam is aangespannen. Hij werd gearresteerd, waarna zijn telefoon in de handen van de FBI kwam. Die zette de smartphone aan, en maakte vervolgens een foto van het lockscreen. Op het lockscreen was een contactpersoon met de naam Streezy te zien, en dit werd als bewijs gebruikt in de zaak tegen Sam.

De advocaat van Sam maakte hiertegen bezwaar, waarna de rechter in de zaak oordeelde dat het aanzetten van de smartphone geldt als het doorzoeken ervan. En daarvoor is een gerechtelijk bevel nodig. Daardoor mag de FBI de informatie van het lockscreen niet gebruiken in de zaak tegen Sam.

De FBI kampt ook met problemen met het ontgrendelen van smartphones van verdachten. Zo hebben de autoriteiten meerdere malen Apple om hulp gevraagd om de iPhone van een terrorismeverdachte te ontgrendelen, maar het bedrijf wilde niet meewerken. De FBI uitte onlangs kritiek op het beleid van Apple. Zij slaagden er overigens wel in om zelf de desbetreffende iPhone te ontgrendelen.