AMD-topman: RDNA 2-referentiekaarten krijgen geen blower-koeler

De referentiekaarten van AMD's aankomende RDNA2-gpu's zullen niet gebruikmaken van een blower-koeler. Dat bevestigt de vice-president van AMD Radeon, die stelt dat de blower-koeler wordt geschrapt naar aanleiding van 'feedback van de community'.

Scott Herkelman van AMD Radeon bevestigde dit op Reddit, zo schrijft Hardware.info. Hij deed dit kort na de aankondiging van AMD's RDNA 2-gpu's tijdens de Financial Analyst Day van het bedrijf. Herkelman schrijft dat feedback op de RX 5700XT-gpu AMD 'heeft geleid naar een ontwerp met twee of drie fans'. De topman noemt in een andere reactie expliciet dat het gaat om 'referentiekaarten voor gamers'. Vermoedelijk behouden de Radeon Pro-gpu's voor workstations wél een blower-ontwerp.

Scott Herkelman bevestigt op Reddit dat AMD van blower-koelers afstapt voor RDNA 2

Tijdens de Financial Analyst Day heeft AMD daarnaast al een tipje van de sluier opgelicht. Tijdens een presentatie over de aankomende RDNA 2-gpu's toonde het bedrijf een afbeelding met het vermoedelijke ontwerp van de volgende generatie videokaarten, die door AMD als Navi 2X wordt aangeduid. Het gaat hierbij om een open koeler met twee fans. AMD heeft overigens nog niet bevestigd of dit het daadwerkelijke ontwerp van de gpu-koelers wordt.

De eerste videokaarten op basis van RDNA 2 moeten nog dit jaar uitkomen. De gpu's zijn volgens AMD bedoeld voor 4k-gaming, en krijgen onder andere ondersteuning voor hardwarematige raytracing. De videokaarten worden daarnaast gemaakt op een 7nm-procedé. De kaarten moeten per watt tot 50 procent beter presteren in vergelijking met de huidige RX 5000-serie.

AMD toonde tijdens de Financial Analyst Day-presentatie het mogelijke ontwerp van zijn volgende generatie gpu's